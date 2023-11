Фестиваль «Город неравнодушных» пройдет на площадке «Хлебозавод № 9» — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 9 по 10 декабря на территории креативного пространства «Хлебозавод № 9» пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Центральное событие фестиваля — благотворительный маркет. На нем можно будет купить товары, сделанные руками неравнодушных людей и подопечных столичных некоммерческих организаций.

«Все средства от продажи направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных», — рассказал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по созданию новогодних сувениров и благотворительный квест. Он поможет лучше узнать о работе некоммерческих организаций. Гости «Города неравнодушных» также смогут посетить лекции известных попечителей и представителей фондов, а также побывать на иммерсивном спектакле, где зрители сами станут участниками действия.

