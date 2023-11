Ушу, тайцзи, карате: участники проекта «Московское долголетие» изучают боевые искусства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте «Московское долголетие» проводятся тренировки по шести видам боевых искусств, таким как бокс, капоэйра, карате, ушу, тайцзи и тхэквондо. Каждый из них имеет уникальные техники и методы обучения, но все они направлены на развитие физических и ментальных возможностей человека, помогая достичь гармонии между разумом и телом.

Занятия, адаптированные для представителей старшего поколения, посещают более 1,4 тысячи горожан.

«Основная цель тренировки по карате — оздоровление. Российская национальная федерация карате киокушинкай разработала программу с учетом возраста участников, которая исключает поединки между партнерами. Но мы все равно ставим людей в пары и в формате инсценировки отрабатываем боевые связки, движения, удары. Это помогает не травмироваться, но развиваться физически. Наши ученики показывают отличные результаты. Они надевают пояса в зависимости от своего уровня, сдают экзамены и как истинные спортсмены стремятся получить черный пояс», — говорит сертифицированный тренер Врам Коцинян.

По его словам, регулярные тренировки карате позволяют развить чувство баланса, а это хорошая профилактика падений и травм. Кроме того, плавное исполнение движений улучшает психоэмоциональное состояние.

О пользе занятий для здоровья говорят и сами участники.

«С возрастом особенно важно поддерживать когнитивные способности на высоком уровне. Карате — это не только возможность физической активности, но и мощный инструмент для улучшения работы мозга. Во время тренировки мы концентрируем внимание на каждом движении и отрабатываем быстроту реакции, что позволяет развивать память и внимание», — отмечает участник проекта Владимир Манаенков.

Кроме того, горожане старшего поколения могут разнообразить привычную гимнастику и начать заниматься тайцзи и ушу. По словам преподавателя по тайцзицюань Марии Воробьевой, движения из китайских боевых искусств используются во многих оздоровительных комплексах. В основе занятий — концентрация на своем теле и плавность движений, что отлично подходит для людей старшего поколения.

Овладеть боевыми искусствами приглашают всех желающих москвичей «серебряного» возраста. Записаться на занятия можно на сайте.

