Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2023 года город предоставил более восьми гектаров земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Юго-Восточном административном округе. В ближайшие пять лет здесь построят два новых производства, детский сад, спортивный комплекс и коммерческие объекты. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала этого года город заключил семь договоров аренды земли в Юго-Восточном административном округе для реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь участков составляет 8,4 гектара. Здесь построят детский сад для 190 воспитанников, торговый центр с гостиницей и паркингом, два современных производства и спортивный объект», — рассказал заммэра.

Участки для реализации масштабных инвестпроектов город предоставляет с 2016 года. Статус МаИП могут получить объекты, предназначенные для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест. Предпочтение отдают новым производствам, спорткомплексам и социальным объектам.

С марта 2022 года под возведение нового или расширение действующего производства земельные участки инвесторам предоставляются по льготной ставке один рубль в год.

«Инвесторам выделили землю в аренду без проведения торгов сроком на пять лет. За это время компании должны построить и ввести в эксплуатацию новые объекты суммарной площадью более 110 тысяч квадратных метров. Один участок площадью 1,9 гектара предоставлен под реализацию промышленного инвестпроекта в Капотне инвестору по льготной ставке один рубль в год. На нем возведут комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона», — пояснил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам Владислава Овчинского, Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики, инвестор построит комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона площадью свыше 15,7 тысячи квадратных метров. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест.

Выделение в аренду земли по льготной ставке для развития производств — одна из мер поддержки бизнеса. Она позволяет снизить затраты на создание рабочих мест, наладить выпуск важной для экономики продукции в короткие сроки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что после завершения строительства девяти промышленных комплексов и технопарков будет организовано около 4,5 тысячи рабочих мест. На новых предприятиях собираются выпускать оборудование, изделия из дерева, косметику и пищевую продукцию.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI