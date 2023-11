Студентка ГУУ победила на соревнованиях по бильярду

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Команда Государственного университета управления выступила на соревнованиях по бильярду, которые прошли во дворце бильярдного спорта «Москвич» в рамках XXXVI Московских Студенческих Спортивных Игр 2023.

Соревнования собрали более 80 участников из 16 вузов Москвы.

Лучшей в спортивных играх по пулу 8 среди женщин стала студентка 4 курса ИГУИП Дарья Горькова. Достойное 4 место заняла ещё одна студентка ГУУ – обучающаяся 4 курса ИЭФ Анна Шабанова.

В спортивных играх по пулу среди мужчин от ГУУ участвовали студенты 2 курса магистратуры ИЭФ Александр Ревенков и Алексей Бондарев . Ребята показали красивую игру и им совсем немного не хватило до призовых мест.

Следующие Московские студенческие спортивные игры по пулу пройдут 15 апреля 2024 года. Этап будет командным: в соревнованиях примут участие сборные вузов, в том числе сборная Государственного университета управления.

Поздравляем наших спортсменов с высокими результатами и желаем победы на следующих соревнованиях!

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI