Студентка ГУУ победила на соревнованиях по бильярду

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Команда Государственного университета управления выступила на соревнованиях по бильярду, которые прошли во дворце бильярдного спорта «Москвич» в рамках XXXVI Московских Студенческих Спортивных Игр 2023.
Соревнования собрали более 80 участников из 16 вузов Москвы.
Лучшей в спортивных играх по пулу 8 среди женщин стала студентка 4 курса ИГУИП Дарья Горькова. Достойное 4 место заняла ещё одна студентка ГУУ – обучающаяся 4 курса ИЭФ Анна Шабанова.
В спортивных играх по пулу среди мужчин от ГУУ участвовали студенты 2 курса магистратуры ИЭФ Александр Ревенков и Алексей Бондарев . Ребята показали красивую игру и им совсем немного не хватило до призовых мест.
Следующие Московские студенческие спортивные игры по пулу пройдут 15 апреля 2024 года. Этап будет командным: в соревнованиях примут участие сборные вузов, в том числе сборная Государственного университета управления.
Поздравляем наших спортсменов с высокими результатами и желаем победы на следующих соревнованиях!
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 15.11.2023
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