Столичный производитель картонной упаковки начал выпускать экологичную тару

Столичный производитель картонной упаковки открыл новую линию по выпуску экологичной тары. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Экологичную упаковку изготавливают из натуральных материалов, поэтому она легко утилизируется. Кроме того, такая тара позволяет значительно увеличить срок годности продуктов благодаря специальным слоям и технологиям производства, которые защищают от солнечных лучей, воздуха и других внешних воздействий.

«В городе работают свыше 70 производителей бумаги и бумажных изделий, которые выпускают в том числе одноразовую картонную упаковку. Предприятия постоянно расширяют свой ассортимент, увеличивают объемы производства, находят новые рынки сбыта. Так компания “Ламбумиз” начала выпуск нового вида упаковки Tetra Top, которую ранее завозили из-за рубежа. Производственная линия уже работает. Ежемесячно на ней смогут выпускать до 20 миллионов единиц упаковки», — рассказал Владислав Овчинский.

В 2020 году предприятие приобрело автоматический рулонный высекательный пресс для производства заготовок из ламинированного картона, а также машины для изготовления ланч-боксов и вок-стаканов. В августе 2022-го производитель открыл еще один цех, в котором картонные и полимерные отходы утилизируют и направляют на реализацию партнерам. Производственные мощности позволят ежемесячно перерабатывать 150 тонн ламинированного картона в месяц.

«В будущем мы планируем начать собственное производство подстаканников и лотков для яиц из получаемой целлюлозы. При этом вторичный полиэтилен станет материалом для выпуска гранул, которые добавляются в асфальтовое покрытие. Кроме того, в следующем году мы планируем получить субсидию для компенсации расходов, связанных с научно-исследовательской деятельностью по выпуску новой продукции», — отметил генеральный директор компании Александр Абалаков.

Предприятие работает с 1972 года. Благодаря постоянной модернизации оно может перерабатывать около тысячи тонн картона в месяц. Компания первой в стране начала выпускать коробки Gable Top и стала лидером по поставке упаковки на крупнейшие предприятия страны.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

