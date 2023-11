Столичное предприятие запустило производство плат для контрольно-измерительного оборудования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская компания, выпускающая газоанализаторы для контроля состава воздуха рабочих зон в различных сферах промышленности, запустила в производство платы для контрольно-измерительного оборудования. Новые изделия позволят предприятию заместить иностранные аналоги в собственной продукции. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Столичное предприятие «Промприбор-Р» выпускает оборудование, которое дает возможность контролировать наличие токсичных и взрывоопасных газов, а также их паров в воздухе рабочих зон. Для его производства необходимы платы, которые ранее приобретали в других странах, в частности в Китае, и собирали из нескольких модулей.

«Предприятие несколько лет трудилось над тем, чтобы отказаться от закупок за рубежом. В итоге в этом году оно запустило в производство полностью российские платы для контрольно-измерительного оборудования. Благодаря расширению мощностей и современным технологиям компания смогла объединить и разместить все необходимые элементы производства на одной площадке. Предприятие выпустило уже 250 таких изделий, которые успешно прошли все проверки и технические испытания. До конца 2023 года они поступят в серийное производство», — отметил Владислав Овчинский.

Плата — основа датчика-газоанализатора для определения довзрывных концентраций в воздухе. Прибор с таким датчиком способен выявлять превышения более чем 60 видов различных опасных газов и их паров, например метана, пропана и гексана.

«Плата полностью выполнена на едином текстолите. Компания смогла этого добиться за счет перехода на новую элементную базу меньшего размера и современные станки с числовым программным управлением по напайке комплектующих. Это улучшило стабильность оборудования, скорость производства и качество сборки. При этом сохранилась ценовая политика компании», — рассказал генеральный директор предприятия Иван Лебедев.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудоустроены свыше 720 человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них производят разнообразные товары: лекарства, мебель, одежду, электронику, медицинское оборудование и многое другое.

Развитие собственных промплощадок в Москве позволяет компаниям наращивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Городские предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Также разработан ряд антикризисных мер.

