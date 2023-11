Совместный политехнический институт: СПбПУ и Сианьский технологический университет запустили грандиозный проект

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В октябре этого года главы наших государств Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в рамках инициативы «Один пояс — один путь», нацеленной на формирование более справедливого многополярного мира. В русле того, что Россия и Китай разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в целях прогресса и социального благополучия, Политехнический университет Петра Великого и Сианьский технологический университет открыли Cовместный политехнический институт.

Сотрудничество двух университетов началось в июне 2019 года, когда Политехнический университет Петра Великого и Сианьский технологический университет открыли Центр стажировок «ТУ Сиань — Политех».

По инициативе китайской стороны, с учетом успешного опыта сотрудничества, в январе 2020 года прошли переговоры о возможности реализации проекта создания совместного российско-китайского института в соответствии с национальной программой развития образования Министерства образования Китая и грантового конкурса на «Создание совместных китайско-иностранных образовательных институтов» в структуре вузов Китая. В 2022 году было подписано соглашение о создании совместного института на базе СТУ и СПбПУ в Министерстве образования Китая.

Получив подтверждение Министерства образования Китая о согласовании этого грандиозного проекта 15 ноября 2023 года, состоялось официальное открытие Совместного политехнического института! Главной задачей является расширение возможностей взаимодействия в научной и образовательной деятельности: это и подготовка кадров по новым инженерным направлениям, и академическая мобильность студентов и преподавателей, участие в конференциях, совместные публикации и научные исследования.

Совместный институт, который мы открываем сегодня — залог реализации долгосрочной программы стратегического партнерства наших вузов. Первые студенты, которые здесь присутствуют, уже приступили к учебе в этом году в нашем институте. А лучшие преподаватели, профессора, ученые-практики из Сианьского технологического университета и Политеха Петра Великого будут читать лекции. У студентов Совместного института есть уникальный шанс взять всё лучшее от российского и китайского образования, погрузиться в научную, исследовательскую, культурную среду обеих стран, установить тесные дружеские контакты с молодежью из Санкт-Петербургского Политеха , — поздравил всех с открытием совместного университета ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Студенты Совместного института будут обучаться в отдельном здании, оснащенном всей необходимой научно-технической базой. Занятия будут проходить на английском языке по трём направлениям бакалавриата: конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, материаловедение и технологии материалов, электроэнергетика и электротехника.

Сотрудничество между нашими странами становится все более тесным. В этих условия мы должны быть такими специалистами, которые способны быстро реагировать на международные вызовы и изменения, обладающими соответственными компетенциями. Задача Совместного политехнического института Сианьского Технологического университета и Санкт-Петербургского политехнического университета подготовить таких специалистов , — отметил президент СТУ Яо Яо.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI