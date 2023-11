Собянин заявил о досрочном выполнении задания на 2023 год по контрактникам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве отбор на военную службу по контракту ведется через единый пункт. Во время его посещения Мэр Москвы Сергей Собянин и военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев встретились с участниками специальной военной операции. Сергей Собянин сообщил о досрочном завершении контрактации в столице.

«Москва досрочно закончила контрактацию по заданию Министерства обороны. Больше 22 тысяч ребят с начала года записались на службу в армии, но мы не прекращаем прием добровольцев. Как работал пункт, так и будет работать. Желающих достаточно много. Спасибо вам, ребята», — сказал Сергей Собянин.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. По будням прием граждан ведется с 09:00 до 20:00, в субботу — с 09:00 до 18:00, а в воскресенье — с 09:00 до 16:00.

Кроме того, запись в пункт отбора открыта онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.

Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить на горячей линии по номеру 117. На вопросы также отвечает телеграм-бот.

Перед открытием пункта отбора на военную службу в здании провели ремонт. Пункт оснастили системой электронной очереди, установили фотокабины. Медработникам обеспечили доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе.

Для работы с кандидатами было разработано специальное программное обеспечение. Например, оно позволяет сотрудникам пункта вести личное дело будущего контрактника, автоматически составлять 15 печатных форм, хранить скан-копии документов и фотографии, принимать и обрабатывать обращения. Кроме того, с помощью этого программного обеспечения можно вести учет явки и прохождения кандидатом полного цикла отбора и тестирований, фиксировать, нужна ли ему гостиница до отбытия в часть. Сохранность личных данных обеспечивается работой в закрытом защищенном контуре с трехфакторной аутентификацией.

В пункте отбора работают более 100 человек. Это военнослужащие, сотрудники военного комиссариата города Москвы, администраторы, врачи и психологи, фотографы, волонтеры, сотрудники банков, нотариус и сотрудник Федеральной службы судебных приставов.

Новое здание для московского военкомата

Строительство девятиэтажного здания для нужд московского военного комиссариата площадью 13 тысяч квадратных метров по адресу: улица Яблочкова, дом 5 началось в июне 2023 года.

Сейчас выполнены работы по разработке котлована, устройству гидроизоляции, монолитной плиты фундамента, монолита подземной части, буронабивных свай, колонн и перекрытий до девятого этажа включительно, внутренних стен и перегородок, лестничных маршей и инженерных блоков.

Завершить строительство планируется в начале 2024 года. Кроме того, к этому времени будет благоустроена прилегающая территория площадью 1,7 гектара.

Оказание помощи участникам специальной военной операции и членам их семей

В соответствии с указами Сергея Собянина и другими нормативными актами семьям участников специальной военной операции, которые были призваны военным комиссариатом города Москвы в рамках частичной мобилизации, а также отобраны пунктом отбора на военную службу по контракту города Москвы, предоставляются разные виды поддержки.

Для военнослужащих

Военнослужащим полагается ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей, а также единовременные денежные выплаты раненым от 500 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от степени тяжести ранения и установления группы инвалидности. Кроме того, военнослужащим предоставляют специализированную медицинскую помощь после увольнения с военной службы. В случае гибели военнослужащего размер выплаты членам семьи составляет три миллиона рублей.

Для детей

На детей полагается ежемесячное пособие в размере 100 процентов прожиточного минимума ребенка, а также единовременное пособие молодым родителям в упрощенном порядке. Оно начисляется без оценки уровня имущественной обеспеченности и учета доходов семьи и оценки сумм, находящихся на банковских счетах.

Кроме того, детей вне очереди зачисляют в детские сады по достижении возраста полутора лет, а также переводят в другой детский сад или школу, находящуюся близко от места жительства. Семьи освобождают от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов. Школьникам 1–11-х классов предоставляют бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед), а студентам городских колледжей — бесплатный обед. Школьников первых — шестых классов в первую очередь зачисляют в группы продленного дня, а также освобождают от их оплаты.

Кроме того, бесплатными для детей станут занятия в кружках и секциях дополнительного образования в школах и учреждениях дополнительного образования, подведомственных органам исполнительной власти города Москвы и местного самоуправления.

Для пожилых родственников, инвалидов и детей-инвалидов

Нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы полагается социальное обслуживания на дому, независимо от состава семьи и уровня ее доходов. Помимо этого, предоставляется первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания, независимо от состава семьи.

Для супруг и детей трудоспособного возраста

Для супруг и детей трудоспособного возраста организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, а также содействие в поиске работы.

Для всех членов семьи

Всем членам семьи полагается оказание психологической помощи, содействие в оформлении социальных и других выплат, мер социальной поддержки, на получение которых имеет право семья, консультирование по юридическим вопросам. Кроме того, им предоставляют субсидии на оплату ЖКУ в упрощенном порядке (без учета доходов и необходимости предоставления документов), а также освобождение от пеней за несвоевременную оплату услуг ЖКУ.

Помимо этого, членам семей мобилизованных горожан была выплачена единовременная материальная помощь в размере 50 тысяч рублей.

