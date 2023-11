«РН-Краснодарнефтегаз» отмечает 80-летие со дня образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

«РН-Краснодарнефтегаз» отмечает 80-летний юбилей со дня образования. Предприятие было создано в 1943 году и является продолжателем традиций нефтедобычи Кубани, которая ведется в регионе с 1864 года.

В настоящее время «РН-Краснодарнефтегаз» является опорным предприятием нефтегазодобычи НК «Роснефть» на юге России, его накопленная добыча превышает 244 млн тонн нефти и 116 млрд м3 газа.

«РН-Краснодарнефтегаз» осуществляет свою деятельность на территории 10 районов Краснодарского края. Добываемая здесь нефть имеет уникальные физико-химические свойства. Предприятие обеспечивает стабильную добычу нефти и газа за счет внедрения и использования новых технологий и методов добычи.

Многие технологии и методы были впервые созданы и опробованы кубанскими нефтяниками. Например, в 60-70-е годы прошлого века на Карском месторождении впервые в мире были пробурены семь многозабойных скважин. Сегодня этот метод применяется на нефтяных промыслах в различных уголках планеты. В 1970-е годы впервые в стране были применены термические методы добычи нефти, которые впоследствии получили широкое развитие.

«РН-Краснодарнефтегаз» завершил реализацию инвестиционной газовой программы «Роснефти», которая включала в себя строительство объектов системы сбора и подготовки газа на 4-х крупных группах месторождений. Это позволило достичь минимального уровня нагрузки на окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в регионе. Уровень рационального использования попутного нефтяного газа предприятием достигает 98%.

Компания также активно применяет источники возобновляемой энергии. Оптимальные географические условия позволяют использовать на месторождениях ветрогенераторы с интегрированными солнечными батареями. Высокая эффективность использования энергии ветра и солнца улучшает экологические, производственные и экономические показатели нефтегазодобычи.

Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Краснодарского края, успешно реализует социальные и волонтёрские проекты, а также уделяет особое внимание экологической безопасности и сохранению уникальной природы в регионе своей деятельности.

