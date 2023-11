Проверь свою финансовую грамотность на Всероссийском онлайн-зачете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления приглашает принять участие в шестом ежегодном Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности, который организует Банк России совместно с Агентством стратегических инициатив.

До 21 ноября 2023 года любой желающий, начиная со школьников младших классов, сможет принять участие в зачете и проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах и получить индивидуальные рекомендации по сложным темам.

В зачете есть два уровня сложности:

Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения.

Продвинутый – для тех, кто готов к сложным вопросам и имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.

Проходить задания можно как одному для личного зачета, так и собрать семейную команду и отвечать на вопросы совместно, участвую в семейном зачете.

Прохождение личного зачета займет не более 20 минут, семейного – не более 1 часа. Пройти зачет можно несколько раз – количество попыток не ограничено.

Участники, успешно прошедшие зачет, получат именной сертификат. Для этого учащимся 1-4 классов нужно верно ответить на половину вопросов, а остальным участникам на 66%.

Подробности и регистрация доступны на сайте проекта https://finzachet.ru.

