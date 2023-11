Преподавательница НГУ стала Человеком года 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Старший преподаватель кафедры массовых коммуникаций Гуманитарного института НГУ, исполнительный директор АНО «Сибирский регистр доноров костного мозга», руководитель новосибирского бюро Русфонда Екатерина Кузнецова стала лауреатом премии «Человек года» за проведение просветительской кампании «Спаси жизнь — стань донором костного мозга» в образовательных учреждениях Сибирского федерального округа. Она стала первой за 13 лет женщиной, получившей главную премию «Человек года».

— Просветительская кампания «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» проходила в течение года на территории СФО. Я и мои коллеги по Сибирскому регистру доноров костного мозга читали лекции и проводили акции, на которых принимали в регистр людей, пожелавших стать донорами, по всей территории Сибири. Работали на предприятиях, в компаниях, медучреждениях, в вузах. В НГУ некоторое время назад была небольшая акция в Гуманитарном институте: тогда в регистр вступили преподаватели и студенты-журналисты. Мы хотим повторить этот опыт уже на большую аудиторию, тем более что НГУ является соучредителем Сибирского регистра. По итогам годовой кампании, регистр доноров костного мозга пополнился на пять тысяч человек. И это очень хороший результат, – рассказала Екатерина Кузнецова.

По ее словам, донорство костного мозга в России все ещё нуждается в популяризации.

В аналогичном регистре Германии сейчас насчитывается 10 миллионов человек, в Израиле потенциальным донором костного мозга является каждый 10-ый. Во всех российских регистрах пока находится всего около 200 тысяч добровольцев.

Этого крайне мало, не для каждого пациента удается найти «генетического близнеца», костный мозг которого подходит для пересадки.

— По-прежнему многие находятся во власти мифов и стереотипов, путают костный мозг со спинным, боятся, что их «разберут на органы», тогда как эта процедура безопасна для здорового человека и напоминает сдачу крови из вены. В общем, мы делаем что можем, в последнее время к решению проблемы активнее подключилось государство. И, знаете, когда я со сцены концертного зала имени Каца во время вручения премии попросила поднять руки тех, кто знает о донорстве костного мозга, отреагировал практически весь зал! А это значит, что наша работа дает результат, все не зря, — делится Екатерина Кузнецова.

Екатерина Кузнецова окончила отделение журналистики Новосибирского государственного университета (она вошла в первый выпуск этого отделения). С 2000 по 2015 год работала ведущей программ на «ГТРК Новосибирск» («Россия 1», «Россия 24»). Лауреат общероссийских профессиональных премий, член Союза журналистов РФ. Затем она занялась благотворительностью и вернулась в альма-матер уже как преподаватель и аспирант.

— Под руководством доктора филологических наук, профессора Ольги Дмитриевны Журавель изучаю медиастратегии благотворительных фондов. Тема мне близка и понятна, ведь я возглавляю в Новосибирске региональное отделение Русфонда — крупнейшего благотворительного фонда в стране, — отмечает Екатерина.

Премия «Человек года» организована изданием «Деловой квартал – Новосибирск». Она вручается представителям бизнеса Новосибирской области, тем, кто в уходящем году успешно реализовал масштабные проекты, нашел новаторские решения, повлиял на развитие отрасли в целом и внес вклад в развитие Новосибирской области. Премия была учреждена в 2010 году, а 2023-м году вручается уже в 13-й раз.

