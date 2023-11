Портал «Узнай Москву» подготовил маршрут, посвященный жизни и творчеству режиссера Марины Брусникиной

Source: MIL-OSI Russian Language News

На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвященный Московскому Художественному театру (МХТ) имени А.П. Чехова и Школе-студии МХАТ. Во время прогулки можно узнать о творческой биографии режиссера Марины Брусникиной.

В 2023 году легендарный МХТ празднует юбилей — 125 лет со дня основания. Его создали в 1898 году великие реформаторы русской сцены Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. С 1902 года МХТ располагается в Камергерском переулке. Во время Великой Отечественной войны при Московском Художественном театре открылась Школа-студия, педагогами там в течение нескольких первых десятилетий являлись прямые ученики его отцов-основателей.

Один из ведущих театральных вузов страны, инициатором создания которого был Владимир Немирович-Данченко, ведет свою историю с октября 1943-го, а в нынешнем году отмечает 80-летний юбилей.

В 1987 году произошло разделение на два отдельных театра, принявших официальные наименования Московского Художественного академического театра имени А.П. Чехова (сначала МХАТ имени А.П. Чехова, позже МХТ имени А.П. Чехова), который возглавил актер, педагог и режиссер Олег Ефремов, и Московского Художественного академического театра имени М. Горького — его руководителем стала актриса Татьяна Доронина.

В разные годы МХТ руководили выдающиеся режиссеры, актеры, педагоги Михаил Кедров, Олег Табаков, Сергей Женовач. C октября 2021-го театр возглавляет Константин Хабенский. За 125 лет своего существования МХТ не только открыл зрителям множество новых звезд и талантов, но и стал одним из самых известных театров страны.

В рамках празднования юбилея МХТ и Школы-студии МХАТ портал «Узнай Москву» продолжает серию маршрутов с именитыми деятелями культуры, чья работа на протяжении многих десятилетий связана с театром.

«Новый маршрут проходит по местам, сыгравшим важную роль в творческой биографии ученицы Олега Ефремова — режиссера, педагога, лауреата Государственной премии России, заслуженной артистки Российской Федерации Марины Брусникиной. Экскурсия включает в себя восемь точек, в том числе Школу-студию МХАТ, где Брусникина преподает уже 35 лет, МХТ имени А.П. Чехова, на сцене которого были поставлены спектакли, ставшие знаковыми в театральной жизни Москвы, а также здание МХАТ имени М. Горького, где актрисой и будущим режиссером были сыграны самые первые роли. Все точки маршрута отмечены на интерактивной карте — пользователи могут прочитать подробности о каждом историческом здании, открыв его страницу на портале или в мобильном приложении “Узнай Москву”», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Прогулка начнется в районе Цветного бульвара. Здесь, на Трубной улице, когда-то располагалась знаменитая школа № 232 с литературно-театральным уклоном, в старших классах которой училась Марина Брусникина. Директор образовательного учреждения был первым, кто разглядел в ней задатки будущей актрисы.

Еще один пункт маршрута — МХАТ имени М. Горького на Тверском бульваре. Новое здание театра, открывшегося в начале 1970-х годов, спроектировал один из последних корифеев советского модернизма Владимир Кубасов. Именно сюда в начале 1980-х, сразу после окончания Школы-студии МХАТ, Марина Брусникина с группой однокурсников пришла работать к Олегу Ефремову, так как в пространстве театра в Камергерском переулке в это время проходила капитальная реконструкция.

Ключевая точка маршрута — Московский Художественный театр имени А.П. Чехова и Школа-студия МХАТ, в которой Марине Брусникиной доверили вести курс по сценической речи спустя всего несколько лет после окончания вуза. Недавняя выпускница преподавала и одновременно играла на сцене МХТ. Самые первые театральные впечатления артистки относятся к раннему детству и тоже связаны с МХТ. Марине было пять лет, когда она посмотрела там «Синюю птицу» Мориса Метерлинка. Спектакль произвел на девочку такое сильное впечатление, что в тот день она наотрез отказалась ложиться спать.

Марине Брусникиной повезло с учителем — она поступила на курс Олега Ефремова. Это был не только невероятно талантливый артист, но и тонкий педагог и психолог, глубоко чувствовавший природу театра. Его репетиции являлись отдельной пьесой, в которой хотелось сыграть всем участникам действа.

Во время прогулки жители и гости города также смогут пройтись по Озерковскому переулку в Замоскворечье. Здесь, в одном из самых уютных уголков столицы, сохранивших атмосферу и очарование старой Москвы, как и прежде, стоит дом, некогда принадлежавший прадеду Марины Брусникиной.

Завершится маршрут на Таганке, возле учебного корпуса Российского института театрального искусства — ГИТИС. Здесь в самом начале творческого пути Марина Брусникина преподавала на эстрадном факультете.

«Узнай Москву» — совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. На портале и в мобильном приложении можно найти больше 260 прогулочных маршрутов, фотографии и описания более 2,3 тысячи зданий, свыше 700 памятников и 475 исторических мест, прочитать о знаменитых личностях, чья жизнь была связана с Москвой.

Внедрение цифровых решений в сфере культуры соответствует задачам национального проекта «Культура» и регионального проекта города Москвы «Цифровая культура».

