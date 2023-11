Помощь и консультации по вопросам опеки и защиты прав детей стали еще доступнее

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На mos.ru появились видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей. Это еще один шаг к упрощению и повышению удобства получения услуг. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы продолжаем развивать социальные услуги и сервисы, чтобы москвичам было комфортно обращаться за любыми из них. Если ранее для консультации со специалистом опеки нужно было прийти на личный прием, то сейчас на портале mos.ru появилась возможность задать вопрос сотруднику в режиме видеоконференции. Это позволит подготовиться к личному приему в семейном центре и прийти с уже собранным пакетом документов, сэкономив время и количество визитов потенциальных родителей в органы опеки. Это также ускорит решение различных вопросов, чтобы маленькие москвичи, оставшиеся без попечения родителей, смогли скорее влиться в новую семью», — рассказала Анастасия Ракова.

С помощью сервиса москвичи могут проконсультироваться по вопросам усыновления ребенка или оформления опеки, заключения договора о сопровождении приемной семьи, а также получения соцподдержки выпускниками центров для детей-сирот. Кроме того, в формате видеоконференции они советуются и по другим вопросам соцзащиты, например по назначению выплат семьям с детьми, установлению опеки над недееспособными взрослыми.

Для получения услуг по вопросам сделок с имуществом детей и снятия средств с их счетов горожанам следует обращаться во флагманские центры госуслуг «Мои документы» и дополнительный офис центра госуслуг поселения Сосенского в ТиНАО.

Записаться на онлайн-встречу со специалистом можно по ссылке. В списке надо выбрать столичный Департамент труда и социальной защиты населения. После этого станет доступен перечень услуг, из которого нужно выбрать онлайн-консультацию по нужному вопросу и удобные дату и время. Встреча проходит в режиме видеозвонка.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, сервис позволяет жителям пообщаться со специалистом и решить имеющиеся вопросы в любое удобное время и при помощи любого электронного устройства. Найти подходящий запрос на сайте помогает витрина жизненных ситуаций, а данные пользователя автоматически загружаются из личного кабинета на mos.ru при заполнении формы. Ссылка на видеозвонок и инструкция по подключению приходят в личный кабинет и на электронную почту. Пользователю останется только подключиться в назначенное время.

Также консультацию можно получить, позвонив в единую справочную службу столичного Департамента труда и социальной защиты населения по телефону: +7 495 870-44-44. Специалисты круглосуточно готовы ответить на вопросы горожан о том, какие документы необходимо предоставить, куда обратиться за защитой прав и законных интересов детей, как получить заключение о возможности быть опекуном ребенка и многие другие. Также горожане могут воспользоваться сервисом «У меня вопрос» на портале «Моя новая семья». С его помощью консультации специалистов оперативно получили уже свыше тысячи москвичей.

