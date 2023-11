«Полет во времени»: чем удивит каток на ВДНХ в юбилейный сезон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Каток на ВДНХ начнет работать 24 ноября. По традиции его открытие станет первым событием нового зимнего сезона в работе выставки. В этом году лед зальют на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя «Восток». Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В предстоящем сезоне катку на ВДНХ исполняется 10 лет. Он сможет одновременно принять почти две тысячи человек. Площадь ледового покрытия составит около девяти тысяч квадратных метров. Посетители будут кататься с видом на исторические павильоны “Космос” и “Транспорт СССР”, Главную аллею и новый павильон “Атом”», — рассказала Наталья Сергунина.

Тема сезона — «Полет во времени» — будет отсылать к мечтам о космосе и стремлению к высоким достижениям. В день открытия гости увидят шоу о человеке, который мечтает стать космонавтом. Вместе с героем они отправятся в путешествие по разным планетам, встретятся с их обитателями и преодолеют препятствия на пути к мечте. Представление начнется в 18:00.

25 ноября с 16:00 до 20:00 мероприятия продолжатся на нескольких площадках. Например, на Северной петле кольцевой дороги, справа от арки Главного входа, можно будет увидеть театрализованное шоу и светозвуковую инсталляцию «Северное сияние — полет во времени». А около аттракциона «Школа спасателей» организуют музыкальное представление «Время легенд».

В течение всей зимы на катке будут выступать артисты, пройдут утренние зарядки, мастер-классы по фигурному катанию, конкурсы, костюмированные вечеринки и флешмобы, спектакли, а также тематические программы и дни регионов в рамках международной выставки-форума «Россия».

Для москвичей и туристов откроют пункты проката спортивного инвентаря и заточки коньков. Кроме того, на катке заработают точки с едой горячими напитками. В шести кафе можно будет попробовать блины с сахалинской красной икрой, ярославским сыром, мурманской семгой или алтайским медом, гречневый ломоть с мраморной говядиной или куриным бедром, классические пончики и русский колосок с сахарной пудрой, московские плюшки и ватрушки. Гости смогут согреться с помощью сибирского чая, сбитня и разнообразных вариантов безалкогольного глинтвейна из ягод и фруктов.

Каток будет работать со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00, по выходным и праздничным дням с 10:00 до 15:00, с 17:00 до 23:00. Понедельник — технический день. Приобрести билеты можно на официальном сайте, в кассах на территории катка, инфоцентрах в арке Главного входа и около павильона № 55.

Еще один каток, с пунктом проката и камерой хранения, откроют в парке «Останкино». Посетить его можно бесплатно со вторника по воскресенье по сеансам: с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00.

Кроме того, в декабре около интерактивного музейного комплекса «Буран» откроют прокат детских квадроциклов, а в парке «Останкино» с наступлением холодов проложат прогулочный лыжный маршрут.

