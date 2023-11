От фонтанов до футбольных полей: какие некапитальные объекты обустраивают арендаторы городской земли

Source: MIL-OSI Russian Language News

В третьем квартале 2023 года арендаторы городской земли получили разрешение на установку более 70 некапитальных объектов. В основном это были шлагбаумы, пункты охраны, малые архитектурные формы, а также спортивные сооружения. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

С 2019 года арендаторы городской земли могут размещать на арендованных участках контрольно-пропускные и охранные пункты, заборы, шлагбаумы, малые архитектурные формы, фонтаны, инженерные и хозяйственные строения. В 2021-м в этот перечень включили сооружения спортивного назначения, в 2022-м — бытовые городки для строителей, быстровозводимые складские помещения и офисы продаж, а в 2023 году — станции для зарядки электротранспорта.

«В третьем квартале 2023-го город согласовал размещение 74 некапитальных объектов. Чаще всего арендаторы столичных земельных участков обращаются за установкой шлагбаумов, пунктов охраны и малых архитектурных форм, на их долю приходится около 50 процентов от всех решений», — рассказал Максим Гаман.

Кроме того, город согласовал размещение девяти спортивных объектов. Наиболее крупные из них появятся на севере и северо-западе столицы. Так, на Фестивальной улице на территории частной школы обустроят футбольное поле и баскетбольную площадку общей площадью 421 квадратный метр. На Лодочной улице в рамках реконструкции стадиона «Салют» согласовано возведение малой спортивной арены площадью более 1,1 тысячи квадратных метров и склада для хранения спортивного инвентаря площадью 121,7 квадратного метра.

Заявки на установку некапитальных сооружений рассматривают на заседаниях специализированной межведомственной комиссии, в состав которой входят представители столичных департаментов, комитетов и префектур. После переговоров с арендаторами заключаются дополнительные соглашения к договорам аренды земельных участков. Всего с начала года одобрено размещение 256 объектов благоустройства.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

