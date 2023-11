Новосибирский академгородок — «колыбель» биоинформатики?

Source: MIL-OSI Russian Language News

Биоинженерия и биохимия активно развиваются и привлекают все больше и больше студентов. В мае 2023 года в НГУ прошел форум на тему достижения технологического суверенитета в области «управления свойствами биологических объектов». Более 70 студентов из 35 вузов страны приехали на мероприятие. Такой интерес к теме как ничто иное показывает ее актуальность.

— Специалисты, или можно сказать “профессионалы” в области инженерной биологии и биоинформатики сегодня востребованы и в научных лабораториях, и в биотехнологических компаниях, и в медицине, и, не будем скрывать, за рубежом», — говорит старший преподаватель кафедры молекулярной биологии и биотехнологии НГУ, Сергей Седых.

В этом году Новосибирский государственный университет стал организатором направления «Биоинженерия и биохимия» во всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал». Сергей Седых поделился достижениями вуза в этих дисциплинах:

— По программе 5-100 в НГУ была создана САЕ “Синтетическая биология”, которая заложила основы в том числе к тому, чтобы команда студентов из НГУ получила в 2021 году серебряную медаль международного конкурса генно-инженерных машин iGEM. В прошлом и этом году студенты НГУ получили несколько грантов по миллиону рублей от Фонда содействия инновациям, часть проектов-стартапов направлены на создание биоинженерных продуктов. Академгородок можно считать “колыбелью” биоинформатики, именно сотрудниками ИЦИГ СО РАН и НГУ еще полвека назад были предложены первые биоинформатические подходы, которые в те времена относили к кибернетике.

«Я — профессионал» дает возможность попробовать свои силы в этих и множестве других дисциплин. Помимо проверки своих знаний у студентов также будет возможность поработать со специалистами и начать новые проекты со студентами других вузов.

Чтобы подготовиться к олимпиаде и разобраться в не до конца понятных темах биоинформатики, можно перейти на YouTube канал цифровой кафедры «Технологий управления свойствами биологических объектов — практической биоинформатики и молекулярной биологии». Там есть разборы реальных кейсов «Я профи» и лекции на различные темы: https://www.youtube.com/@nsusynbio.

Участвуйте в «Я профессионал» и помогайте развивать инженерную биологию и биоинформатику!

