Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Зюзино по программе реновации построят дом с подземной парковкой. Проектная документация для объекта уже согласована, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы. Двухсекционную новостройку на 184 квартиры возведут по адресу: Черноморский бульвар, земельный участок 20.

«Для переезда жителей будет подготовлено 49 однокомнатных, 91 двухкомнатная и 44 трехкомнатные квартиры. Часть из них приспособят для проживания маломобильных граждан. Жилье будет с необходимой отделкой, там установят осветительные приборы, двери, кухонные мойки, плиты и сантехнику», — отметила Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы.

По ее словам, на первом этаже каждой секции разместят входные группы с тамбурами, вестибюлями, колясочными, помещениями для консьержа и уборочного инвентаря. В нежилой части новостройки откроют магазины, аптеки и другие объекты сферы услуг.

Территорию рядом с домом благоустроят. Здесь обустроят проезды, тротуары, оборудуют места для отдыха, детскую и спортивную площадки, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых домов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В 2022-м в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства подобраны во всех округах города.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI