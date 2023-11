Наш студент в числе победителей соревнований по воздушно-силовой атлетике

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12 ноября команда ГУУ приняла участие в Первых Всероссийских студенческих соревнованиях по воздушно-силовой атлетике.

Студент 3 курса института информационных систем, член сборной команды ГУУ по самбо Владимир Коротков занял почетное 2 место.

Всего на соревнованиях выступило 116 человек из 16 вузов Москвы, среди которых были студенты, магистранты, аспиранты и преподаватели в возрасте от 17 до 25 лет включительно.

На специализированном спортивном снаряде соперники по команде судьи должны были выполнить заданный комплекс упражнений с соблюдением правильной техники выполнения упражнения за минимальное время.

Это первые официальные соревнования по воздушно-силовой атлетике в дисциплине скоростно-силовое многоборье для студентов.

«Мы получили позитивную обратную связь от участников соревнований и увидели, что популярность воздушно-силовой атлетики среди студенческой молодежи растет. Студенты хотят не просто тренироваться, но и реализовываться, показывать результат своих тренировок. Поэтому мы будем развивать систему студенческих соревнований по воздушно-силовой атлетике, а также совместно с Федерацией воздушно-силовой атлетики проработаем вопрос открытия секций в вузах», – отметил президент Национальной студенческой лиги воздушно-силовой атлетики Павел Смоляков.

Турнир провели Национальная студенческая лига воздушно-силовой атлетики совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Университетом ИТМО.

