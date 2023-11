Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На объектах первой очереди кампуса НГУ мирового уровня, которые включают новый учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, два новых корпуса студенческих общежитий на 690 мест, начались работы по благоустройству территории. Уже на 50% выполнено устройство дорожного полотна автомобильных проездов и автостоянок с укладкой первого слоя асфальта и с установкой бортового камня (бордюров). Готовность объектов первой очереди на текущий момент превышает 60%.

— Роль университетов в социально-экономическом развитии регионов сегодня существенно возросла. Предложенные Минобрнауки новые форматы — программа стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», проект создания кампусов значительно ускоряют процесс интеграции вузов в экономику территорий. В настоящее время в Новосибирской области реализуются I и II очереди строительства проекта «Кампус мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ)», включающие создание 6 инфраструктурных объектов, затрагивающих образовательную и исследовательскую деятельности университета, а также деятельность, связанную с обеспечением обучающихся специализированного учебно-научного центра университета (СУНЦ НГУ) жилым фондом. Правительство региона оказывает поддержку этому проекту и видит в его реализации особую значимость для развития не только Академгородка, но и всей области, — подчеркнул министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

С опережением графика идет строительство объектов второй очереди: в корпусе поточных аудиторий начаты работы по монтажу витражей и устройству вентилируемого фасада, отделочные работы в цокольном этаже, а также подключено временное отопление от автономной котельной. В здании научно-исследовательского центра стартовали работы по устройству монолитных железобетонных стен 1-го этажа.

— Новый кампус НГУ является важным элементом реализации долгосрочной стратегии университета, которая предполагает усиление его роли в качестве интегратора по формированию приоритетов научной повестки по следующим направлениям: наука, технологии, инжиниринг, математика и медицина. Это расширение наших учебных возможностей, в том числе и по открытию новых образовательных программ. Также новый кампус — это расширение спектра исследований и развитие наукоемких технологий совместно с индустриальными партнерами по направлениям, которые играют ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны, — прокомментировал Михаил Федорук, ректор Новосибирского государственного университета.

В составе второй очереди объектов нового кампуса мирового уровня НГУ ведется строительство Учебно-научного центра Института медицины и психологии, проект которого был представлен на научно-производственном форуме «Золотая долина» в начале ноября. На текущий момент в здании начаты работы по устройству монолитных железобетонных стен 3-го этажа.

С введением в строй нового центра в НГУ будет открыто обучение по двум новым специальностям — фармацевтика и медицинская кибернетика. Также в центре будет создан ряд новых лабораторий, где будут проводиться исследования в области молекулярной вирусологии, медицинской химии, нейронаук, клеточных технологий и других перспективных направлений медицины.

Реализация проекта кампуса разбита на несколько этапов. Строительство первой очереди осуществляется за счет средств благотворителя, второй — в рамках национального проекта «Наука и университеты». Общая площадь создаваемых объектов на текущий момент составляет почти 80 тыс. кв.м. Строительство объектов первой очереди планируется завершить в первом полугодии 2024 года, второй очереди — в третьем квартале 2025 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI