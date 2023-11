Мэр Москвы рассказал, какие социальные объекты построили в столице в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

С начала 2023 года в Москве ввели в эксплуатацию более 90 социальных объектов, 62 из них — за счет внебюджетных источников. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

«Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину — в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда», — сообщил Мэр Москвы.

В городе открыли многофункциональный кластер «Ломоносов» — флагман инновационного научно-технологического центра Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова «Воробьевы горы». Кроме того, заработали два культурно-просветительских объекта — павильон «Атом» на ВДНХ и досуговый центр в районе Теплый Стан.

«Возвели 16 объектов здравоохранения, в том числе два корпуса Научного центра неврологии, флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник», — добавил Сергей Собянин.

Помимо этого, в столице достроили 16 спортивных объектов. Речь идет о многофункциональном комплексе в Некрасовке, ледовом дворце «Кристалл» в «Лужниках», двух физкультурно-оздоровительных комплексах с бассейнами в районах Внуково и Крюково, центре фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе и других объектах.

