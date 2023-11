МФТИ принял участие в сессии Минобрнауки России по проектированию домена «Наука и инновации»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В Координационном центре Правительства России прошла установочная сессия по проектированию клиентского пути «Регулятор» в Домене «Наука и инновации». В обсуждении приняли участие заместитель министра науки и высшего образования Д. Кирьянова, представители федеральных органов исполнительной власти, а также первый проректор МФТИ Елена Анохова и руководители проектного офиса МФТИ по реализации цифровой трансформации высшего образования.

Домен «Науки и инновации» призван обеспечить пользователям бесшовное использование различных ведомственных и государственных информационных систем ключевых участников научно-исследовательской, проектной и технологической деятельности (органов власти, РАН и университетов, институтов развития, госкорпораций и других стейкхолдеров.

Клиентский путь «Регулятор» – это один из треков, который свяжет в первую очередь информационные системы Минобрнауки РФ, Минфина РФ, Минпромторга РФ, Роспатента, Рособрнадзора и других федеральных ведомств, а также институтов РАН и университетов. Начатая работа по проектированию должна завершиться до конца 2023 года.

Заместитель министра науки и высшего образования России Дарья Кирьянова поблагодарила коллег из МФТИ, принимающих участие в развитии межведомственных информационных сервисов и подчеркнула, что в рамках работы по созданию домена «Наука и инновации» в 2023 году созданы 14 сервисов в составе ЕГИСУ НИОКТР, разработаны клиентские пути «Исследователь» и «Заказчика», а работы по проектированию клиентского пути «Регулятор» должны быть завершены до 19 декабря текущего года. «В этом году мы уже разработали клиентские пути “Исследователя” и “Заказчика”, и до конца года надеемся финализировать разработку третьего клиентского пути – “Регулятора”. Надеюсь, что работа будет успешно осуществлена совместно с другими участниками процесса проектирования – нашими коллегами из Минэка, Рособрнадзора, Минфина, Минцифры, Минпромома и Роспатента. Мы ратуем за продуктивный межведомственный диалог, за создание гибкой методики проектирования, а сам рабочий процесс и результат проектирования является важным достижением для всех нас. Уверена, что в будущем домен станет площадкой и для разработки сервисов других ФОИВов», – отметила Дарья Кирьянова.

По словам первого проректора МФТИ Елены Аноховой, Домен «Наука и инновации» – это ответ на новые вызовы по удержанию талантов и формированию междисциплинарных команд. Возможности Домена должны существенным образом снизить бюрократическую нагрузку на исследователей, освободив время для творчества и созидания.

«Для обеспечения технологического суверенитета чрезвычайно актуальна модернизация системы управления наукоемкими разработками в интересах реализации проектов полного инновационного цикла, повышение ее адаптивности и динамичности, использование новых форм и методов сотрудничества как через создание коллабораций для реализации крупномасштабных проектов, так и через развитие взаимодействия с малыми инновационными компаниями. И все эти возможности предоставляет Домен Наука и инновации.

Отдельно стоит выделить разрабатываемые возможности Домена для поиска патентной информации и интеграции с такими востребованными системами как маркетплейсы центров коллективного пользования и уникального научного оборудования», – подчеркнула Елена Анохова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI