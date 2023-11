Московский Дед Мороз порадует яркой программой в свой день рождения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Зимний сезон начался в Московской усадьбе Деда Мороза 1 ноября. В день рождения ее главного героя, 18 ноября, столичная резиденция зимнего волшебника откроет свои двери для всех, кто хочет его поздравить и побывать в сказке. По сложившейся традиции в свои именины Дед Мороз будет не только принимать самые теплые поздравления, но и дарить подарки.

«В этом году мы впервые планируем проводить мероприятия, приуроченные ко дню рождения Деда Мороза, в течение целых четырех дней. Так все желающие смогут окунуться в предновогоднюю атмосферу и поприветствовать зимнего волшебника. Этот праздник традиционно становится одним из самых ярких событий сезона. Всего этой зимой планируем провести в усадьбе около 20 тысяч праздничных и интерактивных программ», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

В первый день празднования, 18 ноября, гости усадьбы встретятся с героями любимых детских сказок «Летучий корабль» и «Бременские музыканты». Ведущими мероприятия станут сказочные персонажи Алеша, Забава, Кикимора и Леший. Они не дадут заскучать, вовлекая гостей в традиционные русские игры и хоровод вокруг центральной елки. Усадьба наполнится музыкой фольклорного коллектива «Тень-потетень» и дуэта балалаечников, а также шоу барабанщиков. Весь день они будут поддерживать праздничное настроение. А подарком для Деда Мороза и его гостей станет спектакль «Веселая Снегортида», который создаст атмосферу удивительного волшебного мира.

Каждый гость сможет испытать свои ловкость и смекалку в конкурсах и викторинах со сказочными героями, которые приедут поздравить зимнего волшебника. Кроме того, на празднике пройдут традиционные розыгрыши, где у участников появится возможность выиграть набор рукавиц. Кульминационным моментом дня станет яркое световое шоу с выходом главного героя — Деда Мороза, который поприветствует всех пришедших в его резиденцию. Вечер завершится веселой семейной дискотекой на главной площади усадьбы.

Программа 19 ноября будет не менее насыщенной. Участие в празднике примут народный вокальный ансамбль «Поляне», дуэт «Мали» и ведущий творческий коллектив города Москвы «Калипсо». Посетителей ждут анимационная программа крокодила Гены и Чебурашки, театрализованное представление «Счастье Егора» и номера цирковых артистов с дрессированными животными. По традиции частью программы станут конкурсы и викторины, среди которых «Крестики-нолики с Соловьем-разбойником», «Рыбалка с Емелей», «Пирамида подарков», «Бег на лошадках», «Зима — лето», «Лимбо» и «Зимний хоккей». А самые отважные не только встретятся с Бабой-ягой, но и получат от нее предсказание на год. Появлению на празднике Деда Мороза будет предшествовать красочное световое шоу.

Одним из главных героев программы 25 ноября станет непрошеный гость праздника Кощей Бессмертный. Взрослые и маленькие посетители усадьбы смогут принять участие в веселом квесте, который поможет узнать, действительно ли Кощей — самый злой персонаж сказок. Кроме того, здесь пройдут розыгрыши подарков и игры на свежем воздухе.

Празднование дня рождения главного зимнего волшебника завершится 26 ноября торжественным запуском обратного отсчета до Нового года. Веселую развлекательную программу возглавит Баба-яга, которая неожиданно решит стать настоящей Снегурочкой. Украсят этот день выступления клоунов, световое шоу, театрализованное представление, квест и шоу барабанщиков. Каждый гость сможет принять участие в розыгрыше памятных подарков.

Дед Мороз ждет гостей на праздники в своей усадьбе по адресу: Волгоградский проспект, владение 168д. 18 ноября мероприятия пройдут с 12:00 до 20:00; 19, 25 и 26 ноября — с 12:00 до 19:00. Посетить их можно бесплатно, без регистрации. Подробная информация — на сайте Московской усадьбы Деда Мороза.

