Жилье, школы, детские сады и другие объекты построят по трем проектам комплексного развития территорий

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии участков двух бывших промзон Хапиловка и Курьяново, а также территории в 2-м Тушинском проезде. Реализацией проектов займутся городские операторы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Редевелопментом участков бывшей промзоны Хапиловка и неэффективно используемой территории в 2-м Тушинском проезде займется городской оператор — Московский фонд реновации жилой застройки. Комплексное развитие участков бывшей промзоны Курьяново проведет казенное предприятие “Управление гражданского строительства”. Объем инвестиций в реорганизацию участков общей площадью 14,72 гектара оценивается более чем в 17,8 миллиарда рублей. В результате может быть создано не менее 700 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Территории имеют хорошую транспортную доступность. Так, площадка по адресу: 2-й Тушинский проезд, владение 12 в районе Покровское-Стрешнево находится недалеко от станции Трикотажная второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Три участка бывшей промзоны Хапиловка расположены в Преображенском районе недалеко от станций метро «Преображенская площадь» и «Семеновская». Рядом с двумя участками бывшей промзоны Курьяново в Печатниках находятся станции Курьяново и Перерва МЦД-2. Сейчас там старые склады и офисы, а также недостроенный объект.

«Два проекта комплексного развития территорий на востоке и северо-западе предусматривают строительство 137,6 тысячи квадратных метров жилья для целей программы реновации. Кроме того, в Печатниках планируется возвести 37,2 тысячи квадратных метров коммунальных объектов, включая базы ГБУ “Жилищник”, ГБУ “Автомобильные дороги”, ГБУ “Доринвест”. В районе Покровское-Стрешнево также появится детский сад для 100 воспитанников и школа для 150 учащихся. Срок реализации проектов в бывшей промзоне Хапиловка и 2-м Тушинском проезде составит пять лет, а участки в бывшей промзоне Курьяново городской оператор реорганизует в течение четырех лет», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строится жилье, дороги и необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

