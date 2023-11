Дни самбо откроются 16 ноября в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Тематические дни самбо пройдут с 16 по 19 ноября в павильоне компании «Роснефть» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». В этом году исполняется 85 лет с момента появления этого вида спорта.

Компания уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. С 2013 года «Роснефть» является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За время сотрудничества проведены десятки ярких чемпионатов российского и международного уровня.

В ходе Дней самбо посетителей ждет насыщенная спортивная и культурно-образовательная программы.

16 ноября, во Всероссийский день самбо, учрежденный указом Президента РФ Владимира Путина, состоится церемония открытия тематических дней. В мероприятии примут участие многократные чемпионы мира, Европы и России по самбо Никита Клецков и Дмитрий Елисеев. Свое приветствие гостям павильона «Роснефти» также адресует знаменитый чемпион по смешанным единоборствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо Федор Емельяненко.

О развитии и становлении самбо на мировой арене можно будет узнать 17 и 18 ноября на лекциях и панельной дискуссии «Самбо – вчера, сегодня, завтра», в которой примут участие представители Международной федерации самбо, специалисты по истории боевых искусств, известные российские спортивные комментаторы.

Гости экспозиции также смогут испытать себя на мате и принять участие в мастер-классе по самообороне от многократного чемпиона мира по самбо Алексея Иванова. Обучающие курсы пройдут 18 и 19 ноября.

В рамках культурной программы тематических дней 18 ноября состоится встреча с режиссером художественного фильма «Легенда о самбо» Андреем Богатыревым. Фильм, в котором рассказывается о создании самбо, выходит в прокат в российских кинотеатрах 16 ноября. Режиссер спортивной драмы расскажет о процессе создания фильма о самбо и раскроет секреты кинопроцесса.

Кроме того, на протяжении всех дней самбо в павильоне «Роснефти» диетологи и нутрициологи будут рассказывать посетителям о правильном питании, его влиянии на здоровье и физическое развитие.

Для гостей выставки в павильоне Компании будут проходить тематические квизы, победители которых получат в подарок сертификаты на тренировку по самбо, перчатки с автографом Федора Емельяненко, билеты в кино на фильм «Легенда о самбо» и другие призы.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

