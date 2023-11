Дмитрий Вольвач: министерства экономики РФ и Белоруссии разрабатывают концепцию программы сотрудничества регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 ноября в Самаре прошло заседание комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, промышленности и торговле.

От Минэкономразвития в заседании принял участие заместитель министра Дмитрий Вольвач.

В своем выступлении он проанализировал состояние и перспективы развития межрегионального и приграничного сотрудничества России и Белоруссии, особо подчеркнув высокую интенсивность контактов на региональном уровне.

Только за нынешний год с рабочими визитами Беларусь посетили официальные делегации из 38 российских субъектов, в том числе – 34 делегации под руководством глав регионов. На сегодняшний день правовая база регионального сотрудничества двух стран насчитывает 190 соглашений, 20 из которых заключено в 2023 году.

Основой торгово-экономического сотрудничества между Россией и Белоруссией являются производственные связи. Предприятия регионов двух стран активно вовлечены в систему кооперационного взаимодействия и осуществляют взаимные поставки сырья, материалов и комплектующих. Так, Дмитрий Вольвач привел в качестве примера проекты строительства в Республике Беларусь омской компанией предприятия по производству технического углерода и открытия в Уфе белорусского завода по производству современных зерносушительных комплексов.

«Реализация этой инициативы позволит сформировать в Беларуси новую инновационную, экспортно ориентированную отрасль промышленности, которая откроет для республики новые рынки сбыта производимого продукта, усилит конкурентоспособность белорусских товаров в смежных отраслях, а также обеспечит рост налоговых поступлений и занятость населения», – подчеркнул он.

Также заместитель Министра затронул тему разработки концепции программы сотрудничества регионов России и Белоруссии.

«Минэкономразвития России совместно с белорусскими партнерами ведут работу по разработке концепции программы сотрудничества регионов России и Белоруссии, прорабатывают вопросы правового и финансового обеспечения этой программы, – отметил Дмитрий Вольвач. – Эта работа позволит создать условия для реализации проектов, направленных на решение вопросов местного значения».

В завершение выступления замминистра рассказал про недавно принятый в России федеральный закон о порядке осуществления международных и внешнеэкономических связях органов местного самоуправления с иностранными партнерами, а также о том, какие дополнительные возможности закон открывает для развития межмуниципальных отношений России и Белоруссии.

