Для гостей пространства Москвы на выставке «Россия» пройдут мастер-классы по декоративно-прикладному искусству

На Международной выставке-форуме «Россия» в пространстве Москвы в павильоне № 75 проходят занятия по декоративно-прикладному искусству. Их проводят опытные мастера.

Гости уже попробовали себя в росписи матрешки, валянии игрушек из войлока и бисероплетении. Особый интерес у участников вызвало нанесение узоров на дулевскую посуду. Они погрузились в историю этого искусства и украсили изделия, используя классические мотивы и старинные техники ремесла. Результаты работы участники забирают с собой в качестве подарка. В ходе мастер-классов гости также могут послушать истории и задать вопросы.

15 ноября пройдет занятие по росписи традиционных русских пряников. Все желающие смогут украсить сладости уникальными узорами.

Еще один мастер-класс состоится 19 ноября. Посетителей научат росписи деревянных значков. Каждый участник под руководством опытного преподавателя освоит основы нанесения узора по дереву и создаст значок с изображением одного из символов Москвы.

Мастер-класс, который пройдет 26 ноября, посвятят фактам о московском прянике. Участники изобразят на нем любимые виды и образы столицы с помощью съедобной глазури.

С 4 по 19 ноября программа пространства Москвы в павильоне № 75 посвящена направлению «Объединяя людей, создаем будущее». Посетители узнают секреты мастерства, интересуются историей возникновения разных ремесел и тонкостями старинных техник росписи.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно, предварительная регистрация не требуется.

