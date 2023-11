В столице подвели итоги конкурса по созданию сувенирной продукции «Дизайн-цех»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве завершился «Дизайн-цех» — конкурс для дизайнеров, художников, маркетологов и диджитал-агентств. На него поступило более 290 заявок. Участники разрабатывали брендированные сувениры для Роскосмоса, ВДНХ, кластера «Ломоносов», Музея русского импрессионизма и арт-резиденции «Сильно». Призовой фонд составил 400 тысяч рублей.

В конкурсе приняли участие 30 команд, из которых путем экспертного отбора жюри выбрало пять победителей. Им поручили создать дизайн одежды, аксессуаров и сувениров для крупных московских компаний. Например, команда «Есть контакт» занялась внутрикорпоративной продукцией для АО «ЦНИИмаш» — главного научного института корпорации «Роскосмос». Дизайнеры создали необычную коллекцию, каждый предмет которой упаковали в модульную коробку в форме спутника или космического корабля. В линейку вошли толстовки и футболки с космическими рисунками, а также свечи с миндально-вишневым ароматом и похожие на космическую станцию подсвечники.

«“Дизайн-цех” — это отличный проект для дизайнеров, который может развить много разных направлений, заинтересовать молодое поколение и даже помочь ему определиться в профессии. Проект полезен тем, что участники конкурса получают хороший опыт в разработке сувенирной продукции, в продвижении новых проектов, которые могут помочь не только компаниям, но и потребителям», — отметила Дарья Кашкарева, менеджер по организации мероприятий научного института.

Команда «Дэмн МИСиС» создала для инновационного кластера «Ломоносов» наборы раздаточных материалов и сувениров для посетителей, ВИП-гостей, резидентов и стажеров. При разработке дизайна необходимо было показать важность работы кластера в сфере развития и популяризации инноваций.

«Для нас было важно, чтобы участники отталкивались от корпоративного дизайн-кода кластера, использовали узнаваемые образы и отразили их в мерче. Команда-победитель из МИСиС предложила наиболее проработанную концепцию с использованием узнаваемых образов, которые ассоциируются с идеями Михаила Ломоносова и современными технологическими инновациями», — отметил руководитель кластера Денис Никитин.

Дизайнеры из команды «Добрые» разработали экологичные сувениры для ВДНХ, вдохновленные знаковыми объектами выставки. В результате получилась коллекция чашек, футболок, сумок, открыток, ручек и карандашей с рисунками матрешек, космических ракет, пшеничных колосьев, а также изображениями арки главного входа, павильонов и других элементов, ассоциирующихся с ВДНХ.

Команда «Гротеск» работала над продукцией для арт-резиденции «Сильно» — междисциплинарной исследовательской лаборатории дизайна и искусств в Дербенте. Сувениры должны были отражать природу, традиции и народные ремесла Дагестана. Участники создали тематический дизайн кружек, термонаклеек для одежды, фирменных пакетов, бутылок для косметики, толстовок и пледов.

Команда-финалист «Маляры» придумывала сувениры для Музея русского импрессионизма. Продукция должна была получиться яркой и вдохновить детей на творчество и самовыражение. На создание сувенирной продукции «Маляров» мотивировали работы великих русских импрессионистов, представленные в постоянной экспозиции музея. В результате дизайнеры создали оформление коллекционных карточек, переводных татуировок, наклеек, футболок, блокнотов, пазлов, мармелада, умных колонок и других предметов с рисунками животных и стилистически переработанными картинами из коллекции музея.

От идеи до презентации заказчику: в Москве пройдет конкурс по созданию сувенирной продукции

