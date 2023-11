В Петербургский Политех приехали студенты из Мариуполя

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Группа студентов из Приазовского государственного технического университета (ПГТУ) приехала на обучение в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Студенты обучаются в бакалавриате ПГТУ по направлению «Организация перевозок». В Политехе в течение двух недель ребята будут проходит образовательный интенсив.

«В соответствии с программой сотрудничества с Приазовским государственным техническим университетом мы принимаем очередную группу студентов, которые обучаются по сетевой образовательной программе в направлении 23.03.01 „Технология транспортных процессов“, — рассказал доцент Высшей школы транспорта ИММиТ Дмитрий Плотников. — Программа предусматривает как очное обучение, с приездом в Политех два раза в год, так и дистанционное, с использованием онлайн-курсов, разработанных преподавателями Высшей школы транспорта и сотрудниками других подразделений университета. Студентам предоставлен доступ ко всем информационным ресурсам вуза для успешного освоения учебной программы».

Помимо занятий, для ребят организована интересная культурная и просветительская программа. Они побывали на экскурсии по университету, познакомились с его историей, увидели многие лаборатории.

Сейчас Политех и ПГТУ реализуют шесть совместных сетевых образовательных программ бакалавриата: «Экономика предприятия», «Менеджмент организации», «Организация перевозок», «Технология машиностроительного производства», «Цифровая логистика» и «Логистические комплексы транспортных процессов». Обучение по этим программам позволит студентам Донбасса получить два диплома — СПбПУ и ПГТУ. А после окончания бакалавриата ребята смогут поступить в магистратуру Политеха для повышения своего профессионального уровня.

Петербургский Политех — ведущий инженерный вуз страны. Наши знания, опыт, компетенции помогают жителям Донбасса. Региону предстоит большой путь восстановления, что невозможно без высококвалифицированных кадров. Мы гордимся тем, что участвуем в подготовке специалистов, которые вскоре будут работать на благо нашей Родины, восстанавливать города и посёлки, объекты промышленности и социальной инфраструктуры , — отметила и.о. проректора по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

