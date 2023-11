В Голубой гостиной усадьбы Покровское-Стрешнево воссоздают сюжеты в греческом стиле

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Голубой гостиной усадьбы Покровское-Стрешнево специалисты воссоздают настенную живопись в помпейском стиле. В ее основе лежит древнегреческая вазопись. Работы проводятся в рамках реставрации ансамбля.

Отличительной особенностью Голубой гостиной, или, как ее еще называют, Помпейской, было оформление. В квадратный зал будто вписали ротонду с восьмью коринфскими колоннами. На стенах, когда-то окрашенных в густой синий цвет, красовались рамки с сюжетными многофигурными композициями, содержащими элементы сложного геральдического орнамента. Такие росписи с черными фигурами на терракотовом фоне характерны для греческих ваз.

«Для того чтобы воссоздать живопись, специалисты изучили старые фото, подняли архивные материалы и сборники по археологическим раскопкам, а также обратились к рисункам на дошедших до нас подлинных греческих амфорах. Изучив все это, сначала создали компьютерные эскизы живописи, после утверждения которых перенесли все на картоны в натуральную величину, а на их основе изготовили трафареты. Сейчас, используя последние, художники переносят контуры живописи на стены, а потом вручную прорисовывают все детали», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Вверху и внизу стен будут проходить классические черно-красные фризы с многофигурными сюжетными композициями. Здесь прорисовывают сцены из повседневной жизни древних греков. Это изображения спортивных состязаний и тренировок, военных походов и сражений, музыкантов и танцоров, колесничих и моряков, стариков и детей, прекрасных дев и мускулистых мужей. Кроме того, специалисты рисуют мифологические сюжеты о богах и героях.

«В зале расположены два камина, по бокам которых будут восстановлены вертикальные орнаментальные фризы. В их основе лежат цветочные композиции, в центре которых располагаются женские фигурки с арфами. На стенах над каминами воссоздадут изображения жертвенника. Он состоит из чаши с пылающим огнем, к которым тянется змея, что символизирует греческие предания о традициях жертвоприношения», — уточнили в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Обрамлять вертикальные и горизонтальные фризы будут витые ленты с ягодами и листьями лавра.

Кроме того, специалисты восстановят два зеркальных рисунка на стенах. На них изображена нимфа на пьедестале — веселая и легкая женская фигура, олицетворяющая жизнь на земле со всеми ее радостями.

По окончании реставрационных работ в Голубой гостиной можно будет полюбоваться живописью, которая была при княгине Елизавете Шаховской.

