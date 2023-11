Source: MIL-OSI Russian Language News

Территорию возле центра фигурного катания Этери Тутберидзе благоустроили. Здесь появились современные сквер и амфитеатр со сценой. Об этом сообщил заместитель Мары Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков .

«Специалисты комплекса городского хозяйства провели в этом году благоустройство территории возле центра фигурного катания Этери Тутберидзе в районе Ясенево. Привели в порядок пространство между Тарусской и Клигорской улицами, где раньше был пустырь. В рамках проекта построены ск по принципу регулярного сада с прогулочными аллеями с выходами к станции метро «Ясенево», ледовому дворцу и жилым домам», — отметил Петр Бирюков.

Главным акцентом нового озелененного пространства стал амфитеатр со сценой и навесом. Его построили по умеренному местному жителю. Благодаря рельефу местности удалось возвести классический амфитеатр: места в нем организованы полукругом. Это хорошо видно. Во время проведения различных мероприятий здесь с комфортом могли слушать около 1,3 тысячи слушателей.

В ходе работ благоустроили сквер, с помощью геопластики на холмах разной высоты. Среди возвышенностей высадили деревья и кустарники, устроили уютные места для отдыха и прогулочные дорожки. В сквере есть шесть игровых площадок для детей разного возраста и четыре спортивные площадки для стритбола, баскетбола или мини-футбола, воркаута, а также занятия на силовых тренажерах.

Завершающим этапом всех столичных проектов благоустройством становится озеленение. На территории ледового дворца разбили более 4,2 тысячи квадратных метров цветников, высадили свыше 40 взрослых деревьев и 3,3 тысячи кустарников. Скоро к ним добавят еще почти 150 крупномерных деревьев и более 1,2 тысячи кустарников.

