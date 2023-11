Владимир Строев и победительницы проекта «Мой добрый бизнес» обсудили вопросы развития социального предпринимательства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Ректор Государственного университета управления Владимир Строев в Казани встретился с победительницами прошлого года проекта «Мой добрый бизнес».

Вместе с руководителем социальной сферы Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан Михаилом Унтура ректор ГУУ пообщался с автором лучшего проекта социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ОВЗ Еленой Нургалиевой, автором лучшего проекта социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта Евгенией Хабибуллиной, автором лучшего социального проекта НКО в сфере дополнительного образования и воспитания детей Натальей Пилюгиной и автором лучшего проекта социального предпринимательства в сфере социального туризма Зульфией Латиповой.

Собравшиеся обсудили возникающие вопросы и проблемы у представителей НКО, занимающихся социальным предпринимательством, возможные меры поощрения, способные привлечь людей, формирование в обществе культуры волонтерства.

«Считаю, что надо организовывать площадку (возможно онлайн) для общения Министерства экономического развития, как организатора конкурса, с представителями от регионов, на которой вместе обсуждать все вопросы и критические проблемы и вырабатывать совместно пути их решения», – отметил ректор ГУУ.

9 октября были представлены первые итоги совместного исследования Министерства экономического развития и Государственного университета управления «Социальное предпринимательство – оценка текущего состояния и образ будущего», а также ежегодный рейтинг субъектов, оказавших наибольшую поддержу социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и социальным предпринимателям в 2022 году. На презентации Владимир Строев отметил: «Также представляется очевидным стимулирование социального предпринимательства через реализацию проекта «Мой добрый бизнес», который имеет потенциал для расширения своих функций до коммуникационной платформы сообщества социальных предпринимателей».

Напомним, что 12 сентября 2023 года начался новый приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес», оператором которого с прошлого сезона является Государственный университет управления.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова так высказалась о значении конкурса: «Социальное предпринимательство – это очень полезное и нужное явление. Оно способно находить индивидуальные потребности части населения, которые государство не всегда улавливает, решать задачи, до которых правительство пока не добралось. К тому же, социальное предпринимательство дает возможность людям с ограниченными физическими возможностями реализовать себя. Это не только придаёт им дополнительные смыслы и удовольствие от жизни, но и укрепляет общество в целом».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI