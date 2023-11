Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сейчас на ВДНХ проходит масштабное событие — Международная выставка-форум «Россия». Она объединила представителей 89 регионов России, федеральные министерства, корпорации и общественные организации. Посетители выставки знакомятся с современными технологическими разработками и научными открытиями, ключевыми достижениями в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны. Здесь можно за один день побывать в разных уголках большой страны и познакомиться с ее многообразием. Традиция проводить подобные мероприятия и собирать все лучшие достижения России в едином пространстве имеет глубокие исторические корни.

В 1923 году в Москве состоялась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. На территории современного Парка Горького, от Крымского Вала до Воробьевых гор, развернулся первый в истории Советского Союза смотр достижений молодой страны. Здесь представили продукцию, которую производили государственные предприятия, коллективные и частные хозяйства со всего СССР.

Гости могли увидеть первую сельскохозяйственную технику, которую выпустили на советских заводах, лучший племенной скот, изделия ткацких мастерских, полезные ископаемые, найденные на Урале, а также продукцию рыбного, охотничьего и лесного промыслов. Выставка работала в течение двух месяцев и стала важным событием для государства. Ее посетили более одного миллиона человек. Именно она стала предшественницей ВСХВ и ВДНХ, а по прошествии века — и Международной выставки-форума «Россия».

Государственный проект международного значения

Всероссийский центральный исполнительный комитет в 1922 году объявил работу над будущей выставкой делом чрезвычайной государственной важности. Большое мероприятие стало и грандиозной стройкой. На территории, площадь которой составляла 65 гектаров, возвели 255 зданий.

Масштаб строительства был беспрецедентным. Были задействованы лучшие архитекторы и скульпторы страны: Федор Шехтель, Константин Мельников, Пантелеймон Голосов, Сергей Коненков, Вера Мухина, а также Вячеслав Олтаржевский, который позже разрабатывал генеральный план ВСХВ (будущей ВДНХ). В работах принимали участие Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх, которые в 1939 году проектировали Центральный павильон ВСХВ.

Главным архитектором выставки стал Алексей Щусев, автор проектов множества знаковых построек столицы: от Мавзолея Ленина до Казанского вокзала и станции метро «Комсомольская». Генеральный план выставки разработал Иван Жолтовский.

Стилистически многие строения относились к русскому архитектурному авангарду. Это новаторское и прогрессивное течение в искусстве того времени. Хотя большинство построек не сохранилось до наших дней, архитектурные решения, которые применяли для их возведения, используют до сих пор.

Открыли Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленная выставку 19 августа 1923 года. Она стала первым и самым масштабным общественным мероприятием Советской России. Кроме того, после тяжелых исторических потрясений она ознаменовала переход к стабильной жизни: восстановлению денежного обращения, товарообороту между городом и деревней, внедрению электрификации и механизации. Выставка задумывалась как событие, которое продемонстрирует гражданам первые результаты НЭПа (новой экономической политики), а также покажет возможности СССР иностранным гостям.

Свою продукцию на выставке представили не только промышленные предприятия, колхозы и частные хозяйства Советского Союза, но и 450 зарубежных компаний. Здесь можно было изучить в подробностях тракторы, зерноочистительные машины, узнать, как работает электрическая веялка, молотилка, маслобойка, взглянуть на дагестанские ковры, уральские самоцветы, племенных сельскохозяйственных животных, ценнейшие вина и отборные фрукты из Армении и Грузии.

Посетители могли увидеть своими глазами, как живут, работают и отдыхают граждане советских республик. «Городом-выставкой» назвал ее Михаил Булгаков в очерке «Золотистый город».

Дань традициям

ВСХВ, открывшаяся в 1939 году, унаследовала от Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки ее основные функции. Затем их преемницей стала ВДНХ.

Чтобы отдать дань уважения людям, стоявшим у истоков первой масштабной выставки, было принято решение посвятить 2023 год теме «ВДНХ в отражении времени».

Отправной точкой серии культурных и просветительских мероприятий на ВДНХ стала презентация подарочного издания «Первая Всесоюзная». Книга содержит уникальные материалы из альбома фотографий Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Оригинал этого альбома фотографий с комментариями, сделанными от руки, был создан в 1937 году и существует всего в двух экземплярах. Его можно было увидеть на выставке «Первая Всесоюзная», которая проходила в музее ВДНХ. Электронная версия альбома доступна на сайте ВДНХ. Также на сайте можно скачать шрифт, который был разработан с опорой на шрифт рукописных подписей и комментариев в альбоме 1937-го.

В течение всего года на ВДНХ проходила лекционная программа, посвященная Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Она началась 18 февраля с лекции «Заколдованное место» искусствоведа Кирилла Светлякова, во время которой слушатели узнали об истории архитектуры выставки и ее мифологической составляющей. А благодаря циклу лекций «ВДНХ в отражении времени» куратора Музея ВДНХ Павла Нефедова все желающие смогли погрузиться в историю создания выставки и ее дальнейшего развития. Теме связи времен были посвящены все главные события и праздники этого года, собравшие сотни тысяч гостей. Среди них День России, фестиваль международного гостеприимства «Дружба народов», фестиваль «Движение первых», День Победы на ВДНХ, День защиты детей.

Кульминацией стало празднование дня рождения выставки. К своему 84-летию она подготовила насыщенную программу, в которой переплетались ее прошлое и будущее. Гости смогли увидеть главные исторические события, начиная с момента основания ВДНХ. Для них подготовили семь исторических реконструкций, посвященных съемкам фильма «Свинарка и пастух» и открытию павильона № 34 «Космос», а также выставкам «50 лет автомобильной промышленности СССР» и «Научно-технический прогресс — 85».

А 4 ноября 2023 года на ВДНХ открылась Международная выставка-форум «Россия». На ней, как на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 100 лет назад, представлено все, чем сегодня гордится страна.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI