Более 800 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более 800 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта, привели в порядок 802 кровель — 578 плоских и 224 скатных. В перечень работ входили полная замена покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения», — отметил Петр Бирюков.

Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, который можно проводить только при плюсовой температуре. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что сначала снимается старая гидроизоляция из нескольких слоев рубероида, под которыми находится армированная бетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком. После этого сверху укладывают полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температуры.

Скатные металлические крыши можно обновлять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания.

Петр Бирюков подчеркнул, что все работы в рамках капремонта проводились с использованием современных отечественных материалов и передовых технологий.

