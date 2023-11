Анна Телятникова: «Продуманная методика преподавания – залог успешного обучения»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Анна Телятникова

Среди читаемых дисциплин старшего преподавателя факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ Анны Телятниковой – «Механика жидкости и газа», «Водоснабжение и водоотведение», «Экология», «Санитарное содержание объектов ЖКХ». В круг её профессиональных интересов входят научные исследования, учебно-методические разработки, совершенствование методики преподавания. В интервью она рассказала о важности выбора способа подачи учебного материала, роли наставничества и желаемых мерах поддержки молодых преподавателей.

– С чего началась ваша преподавательская деятельность? Почему вы выбрали именно её?

– Первый опыт я получила во время педагогической практики в магистратуре. Тогда загорелась профессией и решила участвовать в конкурсе на должность ассистента. Мне нравится понятно и доступно преподносить студентам даже самую сложную информацию. Нравится методический процесс, и я много работаю над выбором оптимальных способов подачи учебного материала, чтобы как можно доступнее объяснить тему, раскрыть её. С удовольствием делюсь знаниями.

– Что для вас значит быть современным преподавателем? В чём вы видите результат своего педагогического труда?

– На мой взгляд, современный преподаватель – это, в первую очередь, человек, который передаёт актуальную информацию, соответствующую запросам отрасли. Он также должен находиться в постоянном продуктивном диалоге со студентами, слышать их и максимально закрывать их потребности в обучении. Каждый раз, когда я вижу блеск в глазах студентов, их заинтересованность в учебной дисциплине, понимаю, что материал для них был интересным, полезным и, главное – они его усвоили, это и есть результат моего педагогического труда.

– 2023 год президент объявил Годом педагога и наставника. Были ли у вас наставники, чему они вас научили и стали ли наставником вы?

– У меня были и есть наставники. В научной среде это мой научный руководитель Святослав Викторович Федоров. В педагогической области своим наставником я считаю Тамару Николаевну Барышникову, которая ранее была доцентом нашей кафедры. Именно она впервые привлекла меня к проведению занятий, поделилась педагогическим опытом и учебным материалом. Сейчас я и сама стала наставником. В основном работаю с магистрантами в рамках научно-исследовательских работ, и предназначение этой роли вижу в передаче опыта.

– На ваш взгляд, что сегодня государству необходимо сделать, какие условия для работы создать, чтобы повысить престиж преподавателя высшей школы, привлечь в образование молодых педагогов?

– Как молодому преподавателю, мне хочется иметь больше возможностей для обмена опытом и освоения технологий, общения с коллегами из других университетов и стран. Также хочется соответствующих условий для проведения исследований, в том числе междисциплинарных. Возможность карьерного роста и достойная заработная плата – основные приоритеты молодого поколения при выборе профессии, поэтому очень надеюсь, что государство обратит на это более пристальное внимание.

