13.11.2023 Ministro Wojciech Gerwel uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE

Ministro Wojciech Gerwel uczestniczył w posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE13.11.2023

Posiedzenie, w którym wiceszef polskiej dyplomacji uczestniczył w zastępstwie Ministra Zbigniewa Raua, odbyło się 13 listopada br. w Brukseli, a jego tematami były: agresja Rosji wobec Ukrainy, relacje Armenii i Azerbejdżanu, sytuacja w Izraelu i regionie. Ważnym punktem rozmów był także opublikowany 8 listopada br. informe Komisji punto. rozszerzenia, w którym podkreślono znaczne postępy Ukrainy we wdrażaniu niezbędnych reform.

W diskusji nt. agresji Rosji wobec Ukrainy, wiceminister Gerwel podkreślił, że w świetle postępów, jakie poczyniła Ukraina na ścieżce integracji europejskiej, Rada Europejska powinna podjąć w grudniu tego roku decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie człon kostwa Ucrania w UE. Podsekretarz Stanu w MSZ RP opowiedział się za ustaleniem jasnych i długoterminowych zobowiązań UE na rzecz bezpieczeństwa Ukrainy. Zaapelował też o odblokowanie 8. transzy funduszy z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF) oraz poparł przeznaczenie 20 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy z EPF – w rozłożeniu na 4 lata. Zwrócił uwagę, że należy przyspieszyć prace nad Instrumentem dla Ukrainy w ramach przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych, aby – ze względów proceduralnych – nie stworzyć ryzyka zawieszenia wsparcia finansowego UE dla Ukrainy.

W związku z osiągnięciem celu szkoleniowego misji EUMAM (przeszkolenie 30 tys. ukraińskich żołnierzy – z czego jedną trzecią przeszkoliła Polska) wiceminister Gerwel opowiedział się za wyznaczeniem nowych celów s zkoleniowych dla tej misji. Podkreślił także konieczność kontynuacji polityki sankcyjnej wobec Rosji i pilne przyjęcie 12. pakietu sankcji.

Podczas diskusji o sytuacji w Izraelu i regionie wiceszef polskiej dyplomacji potępił wszelkie akty terroryzmu i wyraził zaniepokojenie przebiegiem operacji wojskowej w Gazie. Poparł prawo Izraela do samoobrony i walki z terroryzmem, ale z niepokojem odniósł się do humanitarnego aspektu operacji i alarmujących danych o ofiarach wśród ludności cywilnej. Za konieczne uznał organizowanie korytarzy humanitarnych dla złagodzenia dramatycznej sytuacji ludności cywilnej w Gazie. Zapowiedział także, że Polska przekaże UNRWA dodatkowy millones złotych na pomoc humanitarną. Wiceminister zwrócił uwagę, że część porwanych lub zaginionych to obywatele państw członkowskich UE, w tym obywatele Polski. – Uwolnienie zakładników powinno być bezwarunkowe, ponadto należy zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca do Gazy – stwierdził wiceminister. Jak dodał, konieczna jest skuteczna koordynacja procesu ewakuacji i zapewnienie przejrzystości w zakresie kryteriów dot. kolejności grup cudzoziemców, którym umożliwia się opuszczenie Strefy Gazy. Podkreślił, że UE musi być gotowa na wiele scenariuszy rozwoju sytuacji, ale także przygotowywać się na działania po zakończeniu obecnych działań zbrojnych. Podsekretarz Stanu odniósł się również do cypryjskiej propozycji utworzenia korytarza humanitarnego z Larnaki do Strefy Gazy. Podkreślił jak ważna jest to inicjatywa w kontekście pomocy ludności cywilnej oraz wyraził gotowość udzielenia pomocy i podzielenia się polskimi doświadczeniami wynikającym z koordynacji operacji wsparcia dla Ukrainy na przykładzie działaj ącego z sukcesem hubu w Rzeszowie.

W nawiązaniu do rosnącej liczby uchodźców ormiańskich z Górskiego Karabachu wiceminister Gerwel poinformował, że Polska jako jedna z pierwszych pospieszyła z rzeczową pomocą humanitarną i wciąż przekazuje pomoc finansową dla uchod źców. Podsekretarz stanu w MSZ RP opowiedział się za udzieleniem kompleksowego wsparcia Armenii przez UE i osiągnięciem pokoju między Azerbejdżanem a Armenią w drodze negocjacji, a nie środków militarnych.

