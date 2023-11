Число центров московского долголетия в столице превысило 100 — Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице открыли 10 новых центров московского долголетия. Они заработали в районах Бескудниковский, Северное Тушино, Арбат, Гольяново, Покровское-Стрешнево, Северное Бутово, Обручевский, Савелки и Внуково, а также в поселении Сосенском. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Теперь в городе есть 106 центров московского долголетия. Уже в следующем году они должны появиться в каждом районе.

«За четыре года мы создали для старшего поколения крупнейшую в мире сеть учреждений и уникальную инфраструктуру, благодаря которой горожане могут делиться опытом, создавать клубы единомышленников, а также вместе укреплять здоровье и просто общаться», — отметил Мэр Москвы.

