Финансовые новости: Краткосрочные полисы ОСАГО: порядок расчета стоимости

Стоимость короткого полиса ОСАГО — от 1 дня до 3 месяцев — не может превышать цену годового. При ее расчете страховщики обязаны будут использовать понижающий коэффициент срока действия договора. Его конкретную величину страховые компании вправе устанавливать в зависимости от особенностей ситуации, для которой оформляется краткосрочный полис, а также характеристики водителя. Такой проект указания разработал Банк России.

Закон о новом типе полисов вступит в силу 2 марта 2024 года. Такие договоры могут быть востребованы автовладельцами, редко использующими машины, — например, собственниками ретроавтомобилей, при временной передаче транспортного средства другому лицу, а также в иных жизненных ситуациях. Благодаря индивидуальному подходу к расчету, цена полиса будет определяться с учетом уровня риск-профиля автовладельца. На цену коротких страховок будут влиять и другие действующие коэффициенты — они остаются без изменений. Это касается стажа и возраста водителя, его коэффициента безубыточности (коэффициента бонус-малус), территориального коэффициента, мощности автомобиля и других. Сейчас автовладельцы могут заключать договоры ОСАГО с ограниченным сроком использования автомобиля не менее трех месяцев в году. В 2022 году обычные водители легковых автомобилей оформили 488 тыс. трехмесячных полисов. Фото на превью: Yuriosav / Shutterstock / Fotodom

