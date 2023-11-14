Финансовые новости: Команды, без которых нам не жить (14.11.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт»:
— «ЦСКА»,
— «Динамо»,
— «Локомотив».
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Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.
Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «1 РУБЛЬ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне:
— монеты «ЦСКА» (каталожный №
— монеты «Динамо» (каталожный №
— монеты «Локомотив» (каталожный №
Боковая поверхность монет рифленая.
Монеты изготовлены качеством «пруф».
Тираж монет — 10,0 тыс. штук каждая.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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