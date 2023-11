Финансовые новости: Команды, без которых нам не жить (14.11.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии «Российский спорт»:

— «ЦСКА»,

— «Динамо»,

— «Локомотив».

Эти имена знают все болельщики страны. ЦСКА и первое пролетарское спортивное общество «Динамо» были созданы 100 лет назад, весной 1923 года, «Локомотив» — в январе 1936 года. Клубы воспитали многих чемпионов. Сегодня в их стенах занимаются десятки тысяч взрослых и юных любителей спорта по всей России.

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет: «1 РУБЛЬ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

— монеты «ЦСКА» (каталожный № 5109-0132) расположена рельефная эмблема Центрального спортивного клуба Армии;

— монеты «Динамо» (каталожный № 5109-0133) расположена рельефная эмблема общества «Динамо»; вверху по окружности имеется рельефная надпись «ДИНАМО»;

— монеты «Локомотив» (каталожный № 5109-0134) расположена рельефная эмблема Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив»; вверху по окружности имеется рельефная надпись «ЛОКОМОТИВ».

Боковая поверхность монет рифленая.

Монеты изготовлены качеством «пруф».

Тираж монет — 10,0 тыс. штук каждая.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

