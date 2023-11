Финансовые новости: Банк России предупреждает о нелегальной схеме при получении займов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России выявил нелегальные компании, которые под видом оказания услуг по хранению имущества граждан фактически выдают займы под его залог и работают, маскируясь под ломбарды. При этом такие организации не включены в государственный реестр ломбардов, который ведет Банк России, не соблюдают законодательные требования к ломбардной деятельности и не поднадзорны регулятору.

Это создает риски нарушения прав потребителей. Нелегалы подменяют договоры займа договорами хранения. Проценты по ним могут существенно превышать значения, установленные для легальных участников рынка. Имущество, переданное нелегалам, не подлежит страхованию, тогда как для ломбардов это обязательное требование. Кроме того, нет гарантии, что клиенту нелегала выплатят деньги при реализации вещи, в то время как ломбарды обязаны вернуть разницу между суммой реализации невостребованной вещи и суммой обязательств потребителя (если сумма, вырученная при реализации вещи, превышает сумму ее оценки). Банк России считает эту практику незаконной и вносит сведения о лжеломбардах в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а также информирует о выявленных случаях правоохранительные органы. Такие компании могут быть привлечены к административной ответственности, а их руководители — к уголовной. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте, состоит ли компания в государственном реестре ломбардов. Помните также, что легальный ломбард должен заключать с клиентом договор займа в форме залогового билета. Фото на превью: Scherbinator / Shutterstock / Fotodom

