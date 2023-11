Физтехи стали победителями Всероссийского математического конкурса имени Эйлера

Source: MIL-OSI Russian Language News

Цель конкурса — привлечение молодых ученых, работающих в научных и образовательных организациях, к проведению фундаментальных исследований в области теоретической математики, математической и теоретической физики и теоретической информатики, а также в поддержке создания и развития новых научных коллективов мирового уровня.

В рамках конкурса в 2023–2024 году победители получат финансовую поддержку на научно-исследовательские проекты в представленных направлениях. По условиям конкурса участниками могут стать студенты (до 26 лет включительно), аспиранты и молодые ученые без степени (до 30 лет включительно), постоянно проживающие, обучающиеся и/или работающие на территории Российской Федерации. Аспиранты и молодые ученые без степени должны иметь диплом о высшем образовании в области математики, математической или теоретической физики, теоретической информатики.

Поздравляем научные коллективы молодых ученых МФТИ, ставшие победителями:

– Дмитрий Галахов, Никита Целоусов, Алексей Гавшин

Тема проекта: «Мутации и алгебраические структуры состояний БПС»

– Дмитрий Дьяконов, Кирилл Базаров

Тема проекта: «Термальные свойства квантовых полей в пространствах де Ситтера и анти де Ситтера, черных дыр BTZ и Narai»

– Елена Ланина (руководитель, НИЦ КИ — ПИЯФ), Анна Бернакевич, Дмитрий Корзун

Тема проекта: «Проявления квантово-групповой структуры в теории Черна — Саймонса»

