Ученый НГУ получил звание «Заслуженный деятель науки»

Заведующий кафедрой неорганической химии Факультета естественных наук НГУ, главный научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН, член-корреспондент РАН Владимир Петрович Федин получил почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» за вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Петрович — известный ученый в области неорганической и супрамолеулярной химии. Он разработал методы направленного синтеза и диагностики гигантских наноразмерных молекулярных комплексов и исследовал супрамолекулярные соединения на основе макроциклических кавитандов кукурбитурилов. Исследователь экспериментально доказал, что конструирование высокоупорядоченных супрамолекулярных систем с заданной структурой и свойствами возможно из наноразмерных строительных фрагментов, способных к высокоспецифическому контролируемому межмолекулярному взаимодействию.

Также под руководством Владимира Федина исследованы стабильные нанопористые металл-органические координационные полимеры и молекулярные контейнеры — новый класс материалов для хранения и тонкой очистки газов, нанореакторы для каталитических превращений.

Кроме того, ученый разработал уникальные гомохиральные координационные полимеры, которые используются для разделения хиральных органических молекул.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присваивается видным ученым, труды которых получили высокую оценку и признание научной общественности в Российской Федерации и за рубежом. Как правило, его дают не раньше, чем через 20 лет работы в науке.

