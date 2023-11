Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 31 октября по 9 ноября в СПбПУ проходила образовательно-туристская программа «Университетские смены». Мероприятие объединило почти 50 ребят из школ и колледжей, расположенных на территориях новых субъектов России.

Федеральный проект «Университетские профильные образовательные смены» реализуется Министерством просвещения России, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Российским движением детей и молодёжи (РДДМ) «Движение первых». В рамках проекта дети и подростки 12 — 17 лет участвуют в образовательных сменах в ведущих вузах страны.

В Политех на смену прибыли ребята из школ № 11 и № 24 Мелитополя, Мелитопольского профессионального училища № 1, Данило-Ивановской школы № 18 Мелитопольского района и Андровской школы Бердянского района.

Гостей встретил проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов, который рассказал о возможностях Политеха и о том, что будет ждать ребят во время смены.

Знакомство школьников с вузом началось с экскурсии по кампусу и в Музее истории СПбПУ. После этого ребята погрузились в профориентационные мероприятия. В Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли они узнали о современном устройстве государственного и муниципального управления в России, попробовали себя в роли настоящих госслужащих и разработали макет федеральной программы. Также школьникам рассказали о работе Института электроники и телекоммуникаций, Института энергетики и Института машиностроения, материалов и транспорта. Ещё сотрудники Политеха провели профориентационные лекции, посвящённые деятельности Инженерно-строительного института и Института компьютерных наук и кибербезопасности.

Гости побывали в технологическом центре «Kawasaki-Политех», Суперкомпьютерном центре СПбПУ, Лаборатории промышленных систем потоковой обработки данных (VR-технологи), Телестудии, Научно-образовательном центре «Газпромнефть-Политех».

На проектной сессии школьники разобрались с основами генерации идей и создания социальных, технических и инженерных проектов, приняли участие в деловых играх, посвящённых концепции и принципам бережливого производства. Также они прошли диагностику надпрофессиональных навыков от Центра компетенций СПбПУ, узнали о своих сильных сторонах на игровых практиках и поняли, на что стоит обратить внимание. Кроме этого, ребятам провели несколько мастер-классов: по цифровому производству, быстрому прототипированию на ЧПУ-оборудовании, переговорам, управленческим поединкам и публичным выступлениям.

Вечера тоже были насыщенными: школьники гуляли по Петербургу, побывали в Эрмитаже.

“Университетские смены” состояли из трёх блоков. В рамках образовательной программы ребят познакомились с вузом: историей, институтами, направлениями подготовки, лабораториями и подразделениями, работающими с молодёжью. Культурно-просветительский блок включал в себя знакомство с Санкт-Петербургом, Псковом и учебно-историческим заповедником “Усадьба Гагарина Холомки”. Творческий блок подразумевал программу непосредственно в Холомках: работу с отрядами, культурно-развлекательные мероприятия, подготовку творческих выступлений , — рассказала специалист Центра проектной деятельности молодежи «Точка кипения — Фаблаб» Елизавета Василенко.

Во время поездки в Политех мы открыли для себя новые направления современных тенденций, лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности. Всё это помогает сформировать у политехников навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в условиях стремительного научно-технологического прогресса , — поделился ученик 9 класса школы № 11 Мелитополя Иван Гогунский.

Политехнический университет впечатлил не только своими масштабами и современным подходом к организации учебной и внеучебной деятельности, но и радушным приёмом. Ребята почувствовали тепло и поддержку, а для нас это особенно важно сейчас , — подчеркнула заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 11 Мелитополя Елена Бараева.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI