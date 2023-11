Татьяна Илюшникова: Освобождение от НДФЛ победителей грантов и конкурсов позволит регионам поддержать больше инициатив в социальном секторе

Source: MIL-OSI Russian Language News

?резидент РФ Владимир Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ получателей региональных и местных грантов с 1 января 2024 года.

«Закон позволит освободить от НДФЛ победителей региональных конкурсов и получателей грантов за счет региональных и местных бюджетов. Сейчас при получении субсидии или гранта уплачивается 13% налогов от суммы, поскольку эти средства приравниваются к доходу. Норма даст возможность регионам и муниципалитетам с теми же ресурсами поддержать больше инициатив в социальном секторе. Кроме того, закон поддержит женщин со званием “Мать-героиня” и многодетных родителей, награжденных орденом и медалью “Родительская слава”, которым выплачено материальное поощрение», — прокомментировала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Закон предусматривает освобождение от НДФЛ победителей региональных конкурсов и получателей грантов за счет региональных и местных бюджетов в денежной или натуральной формах. Это также могут быть, например, средства в виде оплаты стоимости проезда к месту проведения соревнований, конкурсов и других мероприятий и обратно, питания и предоставления помещения во временное пользование.

Перечень таких мероприятий утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ или решением представительного органа местного самоуправления.

Кроме того, закон освобождает от НДФЛ гранты, премии, призы, полученные от общественно-государственных движений, созданных на основании федерального закона, а также доходы в виде единовременного денежного поощрения при награждении орденом и медалью «Родительская слава», присвоении звания «Мать-героиня».

Инициатива рассматривалась также в Правительстве Москвы и Ленинградской области, после чего регионы поддержали принятие нормы. С 2019 по 2021 год конкурсы для физлиц проводились в 41 субъекте страны, в рамках которых гранты и субсидии получили более 11 тысяч человек.

