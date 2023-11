Татьяна Илюшникова: Государство продолжает системное развитие волонтерской деятельности в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?ля волонтеров внедрят принцип «одного окна»: Государственная Дума ФС РФ приняла поправки в ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Далее документ будет рассмотрен депутатами во втором и третьем чтении. Законодательные новеллы представила заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Сегодня в России более 5,6 миллионов волонтёров. С 2016 по 2021 год их численность увеличилась на 77%. При этом все больше людей занимаются волонтерством на постоянной основе, и мы понимаем значимость поддержки этой деятельности, ее систематизации и правового регулирования. Мы поддерживаем инициативы Комитета Госдумы по молодежной политике для дальнейшего развития добровольчества в стране», – сообщила Татьяна Илюшникова.

По словам замминистра, в рамках новых поправок в Федеральный закон определяется правовое положение волонтёрских ассоциаций (союзов). Это уравнивает их в правах с благотворительными организациями.

Теперь компании, где работают волонтёры, смогут компенсировать им средства на медицинские обследования и дополнительное образование, если это необходимо для исполнения волонтёрской деятельности.

Региональные и муниципальные органы власти, внося любые изменения и дополнения о мерах поддержки волонтерской деятельности в свои нормативные акты, должны размещать их в единой информационной системе в сфере развития добровольчества: «В рамках поддержки малого и среднего бизнеса, инвесторов, экспортеров во многие государственные органы и подведомственные организации был внедрен принцип “одного окна” – единой точки входа по многим вопросам. Теперь эта система должна появиться и в информационном потоке волонтерской деятельности. Это позволит волонтерам по всей России узнать обо всех новых проектах и найти новые возможности для помощи», – добавила Татьяна Илюшникова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI