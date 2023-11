Суверенный прием: в МФТИ создают антенну для отечественного аналога Starlink

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новая разработка сделает спутниковый интернет доступным в нашей стране

Ученые МФТИ работают над созданием первой в нашей стране антенны для пользовательского терминала спутниковой системы связи «Экспресс-РВ». Она должна обеспечить доступ в интернет из любой точки РФ. Покупка такого оборудования в других странах осложнена из-за санкций. Антенна будет соответствовать зарубежным аналогам по цене и техническим характеристикам. Серийное производство намерены начать уже в 2024 году, а вывод на орбиту спутниковой группировки планируют на 2025-й.

Инженеры МФТИ разрабатывают первую отечественную антенну для пользовательских интернет-терминалов глобальных спутниковых систем связи, аналогичных знаменитой Starlink Илона Маска. С ее помощью обеспечивается устойчивое интернет-соединение в любой точке мира. В планах специалистов к концу года создать действующий макет устройства, обладающей всеми основными техническими характеристиками будущего изделия.

После этого на Физтехе начнут работу над опытными образцами. Они должны быть переданы предприятиям для дальнейшего серийного производства уже в 2024 году. Антенна создается специально для работы с космической группировкой «Экспресс-РВ», первый спутник для которой планируют запустить в 2025-м. Сейчас на отечественном рынке нет продуктов с функциональными возможностями и стоимостью, которые подходили бы для использования в отечественных спутниковых терминалах. Из-за антироссийских санкций покупка их на Западе или в других странах либо невозможна, либо сильно затруднена.

«На российском рынке нет такой антенной решетки, которая была бы способна работать со спутниковой системой, при этом была компактной и доступной по цене. Это связано с тем, что сама спутниковая группировка, которая запускается в космос, совсем новая», — рассказал руководитель лаборатории радиофотоники МФТИ Дмитрий Филонов.

Антенна размещается в защитном каркасе длиной около 80 см и толщиной 20 см. Внутри него располагается фазированная решетка, которая может автоматически наводиться на спутник как механически, так и с помощью электронных методов. Ширина луча, через который осуществляется связь, составляет всего 1,5–2 градуса. Механическая коррекция антенны обычно используется при первичном развертывании терминала. А когда связь уже установлена, она поддерживается с помощью электроники.

Эта технология позволяет использовать терминал даже на движущихся объектах, как поезд или автомобиль, так как подстройка делается очень быстро. При создании антенны разработчики использовали стандартные материалы. Фактически это многослойная печатная плата, состоящая из слоев диэлектрика, металла и склеивающих элементов.

Основными целевыми характеристиками для разработчиков были пропускная способность и цена антенны. Возможностей отечественного устройства достаточно, чтобы обеспечить надежную интернет-связь для пользователя, а стоимость разработки эквивалентна зарубежным аналогам, отметили разработчики.

