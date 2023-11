Студенты НГУ разработали программу по редактированию фото и видео

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты 4 курса Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета по специальности «Мехатроника и робототехника» стали победителями конкурса «Студенческий стартап», проводимого Фондом содействия инновациям.

В состав команды разработчиков вошли Родион Шкоков, Максим Емельянов и Александр Шовкопляс. С помощью разработанного ими нового приложения любой пользователь сможет с легкостью обрабатывать фото или видео и повышать их качество. Преимущество их продукта в том, что в отличие от уже существующих сервисов, производить данные манипуляции пользователь будет не за счет собственного ПК, а посредством мощностей облачных вычислений. На средства гранта молодые люди планируют доработать приложение, чтобы улучшить качество мультимедийного контента, которое сможет заменить зарубежные аналоги.

— Когда мы только начали заниматься работой над нашим новым проектом, то мы и подумать не могли, что наши практические занятия выльются во что-то большее. На одной из дисциплин на нашем курсе мы занимались работой с видео и одним из направлений было повышение его качества. Благодаря нашим менторам из Фонда содействия инновациям Андрею Аезжеву и Ирине Туровой мы узнали о студенческом стартапе и сразу поняли, что стоит попытать счастья и подать заявку на участие в конкурсе, — рассказал Родион Шкоков.

По замыслу разработчиков, новое приложение решит проблему дефицита на рынке недорогих программ по работе с видео и фотографиями, а также ликвидирует монополию зарубежных компаний в данной сфере.

— Людям, которые часто сталкиваются с обработкой видео, неудобно и невыгодно пользоваться зарубежными сервисами, а наше приложение как раз поможет им решить их задачи. Работать оно будет не хуже зарубежных редакторов, а у российских пользователей будет доверие к такому приложению, — пояснил Максим Емельянов.

При разработке нового сервиса команде пришлось преодолевать некоторые трудности.

— Основные сложности, с которыми мы столкнулись при разработке нашего проекта, и которые остаются актуальными сейчас — необходимые мощности для работы над проектом. Также новый предмет — «Экономика», который у нас появился в этом семестре, открыл нам глаза на то, что наша команда нуждается в специалистах разных областей. Отдельное спасибо хочется сказать доценту кафедры менеджмента Экономического факультета Елене Алябиной. Полученный нами грант даст нам возможность приобрести все необходимые инструменты для закрытия проблем проекта, например, видеокарту, — рассказал Александр Шовкопляс.

Молодые люди не собираются останавливаться на достигнутом и намерены в дальнейшем участвовать в подобных конкурсах. У них в разработке находится еще несколько проектов.

— Мы планируем и дальше развивать ФреймГуард, масштабироваться и обогащать его функционалом. Также у нас есть и другие проекты, о которых вы в скором узнаете, — поделился планами команды Родион Шкоков.

