Столичная компания разработала специальное питание для юных спортсменов

Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала спортивные напитки оригинальной рецептуры, которые рекомендованы школьникам и юным спортсменам, а также взрослым, испытывающим повышенные физические нагрузки. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Продукция компании, которая специализируется на профилактическом, лечебном и спортивном питании, является наукоемкой и высокотехнологичной. Предприятие располагает современным производством, которое соответствует отраслевым международным стандартам, а также собственной научной базой. Рецептура нового продукта разработана с совместно с ФГБУН “ФИЦ питания и биотехнологии”, и, по заключению экспертов ведомства, новинка может быть рекомендована в качестве специализированного напитка для юных спортсменов в возрасте от 11 до 18 лет», — рассказал Владислав Овчинский.

Новые продукты созданы в виде молочного коктейля, но при этом содержат минимум жира и достаточно протеинов. Они являются дополнительным источником углеводов, белка, растворимых пищевых волокон и витаминов. Употреблять их нужно в соответствии с программой, разработанной для отдельных видов спорта. Пилотная партия уже выпущена и находится на апробации в Федеральном медико-биологическом агентстве России.

«Специалисты компании более 25 лет занимаются разработкой и выпуском диетического и спортивного питания, но впервые создали линейку продуктов для подростков. Она одобрена для применения с 11 лет и не имеет официально подтвержденных аналогов на российском рынке. В особой экономической зоне Москвы предприятие производит свыше 50 наименований продукции на площади 1,2 тысячи квадратных метров. За первый квартал 2023-го компания выпустила 100 тысяч единиц готового продукта, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На высокотехнологичном производстве открыто свыше 50 рабочих мест», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На предприятии разработали три вида специализированного питания для юных спортсменов. Как пояснил производитель, на каждый продукт выдано свидетельство о государственной регистрации, что подтверждает соответствие требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза. Так, «Юниор гейнер», «Юниор протеин» включают сывороточный легкоусвояемый белок, сахар с насыщающими характеристиками, который закрывает энергетические и пластические потребности детского организма, мальтодекстрин — углевод, рекомендованный для смесей в педиатрии как источник энергии, витаминный премикс. «Гемоспорт» направлен на профилактику дефицита железа, что актуально для подростков, особенно девочек. Все продукты содержат натуральные ингредиенты, которые способствуют улучшению спортивных результатов, а также обеспечивают оптимальное развитие подрастающего организма. Их серийное производство начнется в ноябре 2023 года.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

