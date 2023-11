СПбГАСУ примет участие в импортозамещении программного обеспечения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

СПбГАСУ, компании «Нанософт» и «СиСофт Девелопмент» разработали дорожную карту для обучения российским технологиям информационного моделирования. Документ предусматривает замещение обучающих программных комплексов зарубежных производителей отечественными решениями и разработку соответствующего методического сопровождения. Проект реализуется в рамках решения Правительства РФ о полной замене зарубежного ПО на российское.

Представители компаний «Нанософт», «СиСофт Девелопмент» и СПбГАСУ на церемонии подписания дорожной карты

Партнёрами СПбГАСУ при реализации дорожной карты выступают отечественные компании «Нанософт» и «СиСофт Девелопмент», разрабатывающие инженерное программное обеспечение. В рамках сотрудничества уже сделан ряд практических шагов: на базе СПбГАСУ с 2022 г. действует авторизованный учебный центр Академии Нанософт, в котором студенты осваивают технологии информационного моделирования.

Новые договорённости о совместной образовательной деятельности между СПбГАСУ, «Нанософт» и «СиСофт Девелопмент» в формате дорожной карты предполагают:

совершенствование ресурсного обеспечения дисциплин основных профессиональных образовательных программ по направлению «Строительство»;

разработку учебно-методических комплексов дисциплин, материально-техническое обеспечение которых предусматривает использование отечественного ПО;

актуализацию образовательных программ дополнительного профессионального образования и дополнительных профессиональных программ;

повышение квалификации преподавателей до статуса «Инструктор по программным продуктам линейки nanoCAD («Нанософт»)»;

проведение совместных профориентационных мероприятий;

содействие в проведении производственной практики и в трудоустройстве студентов;

привлечение студентов СПбГАСУ к бета-тестированию отдельных модулей nanoCAD.

«С 1 июля 2024 года станет обязательным формирование информационной модели для каждого объекта капитального строительства по госзаказу. Для этого необходим планомерный переход на технологии информационного моделирования (ТИМ) отечественной разработки. Дорожная карта СПбГАСУ – это реальные шаги в сторону импортозамещения инженерного софта и формирования пула специалистов для внедрения ТИМ. Такие шаги может и должен сделать каждый профильный вуз, здраво оценивающий грядущие реалии российской строительной отрасли», – отметил на подписании соглашения Михаил Бочаров, заместитель генерального директора по науке АО «СиСофт Девелопмент».

«Мы рады делиться прикладным опытом в цифровом проектировании и создавать образовательные возможности для будущих профессионалов. Таким образом мы вносим вклад в цифровую трансформацию строительной отрасли, ускоряем распространение практики применения российских решений в сфере автоматизации проектирования и информационного моделирования. Чем больше специалистов, владеющих цифровыми компетенциями, выпустят вузы, тем быстрее будет достигнут технологический суверенитет в ключевых сферах отечественной экономики», – сказал Олег Егорычев, директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями ООО «Нанософт разработка».

«Деятельность нашего университета направлена на решение задач современного российского промышленного и гражданского строительства. Мы оперативно реагируем на актуальные запросы и тенденции, внедряя новые программы в курсы основного и дополнительного образования. Актуальность работы по интеграции российского инженерного программного обеспечения в наши образовательные модули подтверждается запросом со стороны обучающихся. Интерес к профессиям ТИМ-инженеров сегодня высок, и университет создаёт все возможности для того, чтобы будущие специалисты могли получить необходимую подготовку и практический опыт уже в стенах вуза», – подчеркнула Светлана Головина, первый проректор СПбГАСУ.

«Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (САПР/CAD), информационного моделирования (ТИМ/BIM) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве.

«СиСофт Девелопмент» – российский разработчик инженерного программного обеспечения САПР и ТИМ/BIM, комплексных решений для машиностроения, промышленного и гражданского строительства, архитектурного проектирования, землеустройства, электронного документооборота, обработки сканированных чертежей, векторизации и гибридного редактирования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI