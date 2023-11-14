Современные городские кварталы: в столице приняли решения о реализации 26 проектов комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За девять месяцев 2023 года Правительством Москвы приняты постановления о реализации 26 проектов комплексного развития территорий общей площадью 313,81 гектара в 10 административных округах. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках этих проектов планируется строительство свыше 7,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Благодаря редевелопменту площадок в столице будет создано не менее 90,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается более чем в 871,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проектов — не менее чем в 36 миллиардов рублей», — рассказал заммэра.

Территории, подлежащие комплексному развитию, расположены во всех административных округах столицы, кроме Зеленоградского и Троицкого. На них появятся новые городские пространства и жилые кварталы со всей необходимой социальной и коммунальной инфраструктурой, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Так, в рамках реализации проектов планируется построить свыше 3,9 миллиона квадратных метров жилья, из них — не менее одного миллиона квадратных метров по программе реновации, а также более 3,8 миллиона квадратных метров новых высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, включая 15 детских садов для 3,5 тысячи воспитанников, 11 школ для 7,6 тысячи учащихся, пять медучреждений, 11 спортивных объектов, шесть технопарков, культурно-досуговый центр, офисы, магазины», — отметил он.

Реорганизацией участков займутся правообладатели, городские операторы или инвесторы, определенные по результатам торгов.

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

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