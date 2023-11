Собянин: Уникальный храм Покрова в Филях открыт для посещения после реставрации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Фасадам храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях вернули исторический облик. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Нынешнее здание было построено в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко. Храм пережил две отечественные войны и в последние годы остро нуждался в реставрации», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

За два года кропотливой работы специалисты восстановили белокаменный декор и уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию здания, перебрали парадные наружные лестницы, отреставрировали гульбища, а также обновили кирпичную кладку, ступени, основания столбов и колонн арок. Проведенные работы позволили не только вернуть зданию прежний вид, но и продлить срок его эксплуатации.

Теперь храм Покрова Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения и главное украшение района Филевский Парк — снова открыт для жителей и гостей столицы.

